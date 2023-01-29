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    Сарвели: «Остановить «Зенит» практически нереально»

    Форвард «Сочи» Владислав Сарвели прокомментировал доминирование «Зенита» в РПЛ.

    «На данный момент, конечно, остановить «Зенит» практически нереально. Это очень богатый клуб. Но в какой-то момент все заканчивается. Когда-то и у других больших команд будут взлеты.

    Хочется, чтобы в чемпионате России была постоянная борьба, чтобы три-четыре клуба конкурировали за первое место. На данный момент это невозможно. Но надеюсь, что со временем все изменится», – сказал Сарвели.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате с 6-очковым отрывом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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