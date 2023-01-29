Сарвели: «В Новый год в соседнюю деревню приходили тигры. Казалось, что меня могут съесть»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели рассказал, как провел отпуск на родине – в Приморском крае.
– Дальний Восток – это другой мир?
– Не совсем. Это очень далеко, природа совсем другая, если сравнивать с Москвой. Там чем-то похоже на Сочи, но прохладнее. Там тоже горы и море.
– Уссурийских тигров видел?
– Я сейчас был дома на новогодние праздники. Так, рядом с нами, всего в 10-15 километрах, в деревню приходили тигры. Это так себе впечатление, конечно. Ощущение, что тебя могут сейчас съесть, не покидало меня. Не сказал бы, что это прикольно. Но хорошо, что не пострадали люди.
- 25-летний Сарвели – воспитанник «Чертаново».
- Игрок стоит 1,7 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Сарвели 17 матчей, 4 гола.
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Источник: «РБ Спорт»