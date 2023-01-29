Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарвели: «Поражение от «Зенита» запомню навсегда»

    Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели высказался о поражении от «Зенита» в первом круге РПЛ (0:7).

    «Бывают такие матчи, когда тебе невезет, а твой соперник очень силен и забивает все, что имеет. Это было очень больно, обидно. Это поражение я запомню на всю жизнь.

    Надеюсь, такого в моей жизни больше не случится, потому что это уже хоккей, а не футбол», – сказал Сарвели.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Сарвели: «Остановить «Зенит» практически нереально»
    Сарвели: «Сочи» при Бердыеве будет намного лучше»
    «Сочи» намерен арендовать защитника «Риу Аве» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11