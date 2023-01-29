Сарвели: «Поражение от «Зенита» запомню навсегда»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели высказался о поражении от «Зенита» в первом круге РПЛ (0:7).

«Бывают такие матчи, когда тебе невезет, а твой соперник очень силен и забивает все, что имеет. Это было очень больно, обидно. Это поражение я запомню на всю жизнь.

Надеюсь, такого в моей жизни больше не случится, потому что это уже хоккей, а не футбол», – сказал Сарвели.

«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

«Сочи» занимает 9-ю строчку.

В декабре «Сочи» принял Курбан Бердыев.

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