Сарвели: «Поражение от «Зенита» запомню навсегда»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели высказался о поражении от «Зенита» в первом круге РПЛ (0:7).
«Бывают такие матчи, когда тебе невезет, а твой соперник очень силен и забивает все, что имеет. Это было очень больно, обидно. Это поражение я запомню на всю жизнь.
Надеюсь, такого в моей жизни больше не случится, потому что это уже хоккей, а не футбол», – сказал Сарвели.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- «Сочи» занимает 9-ю строчку.
- В декабре «Сочи» принял Курбан Бердыев.
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Источник: «РБ Спорт»