«Было выгорание, команда была опустошена». Сарвели – о выступлении «Сочи» в сезоне

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели подвел промежуточные итоги сезона.

— 16 туров прошло. Как оценить этот сезон для «Сочи»?

— Неплохое начало и постепенное выгорание. Даже не знаю. Сложно. Постепенно с каждым днем что‑то не получалось, и это накапливалось. Но сейчас у команды неплохое настроение, и сегодня было видно, что ребята хотели играть и побеждать.

— Ты сказал «выгорание», можешь расшифровать?

— Ощущение, что эмоционально команда была опустошена. Что‑то постоянно не получалось. Какое‑то недопонимание.

— В какой момент это появилось?

— Постепенно.

— Как именно?

— Строили игру, но особо ребята не понимали, как взаимодействовать на поле. В связи с этим не было результата. Эмоционально было тяжело с этим справиться. Но сейчас, повторюсь, у всех хорошее настроение. Все готовы играть и побеждать.

— Ты сказал про «эмоциональное выгорание». Как лично у тебя с этим?

— Мне тоже тяжело. Я в принципе говорил про себя и про команду.

«Сочи» идет в РПЛ 9-м.

Команда накануне в 16-м туре РПЛ сыграла вничью со «Спартаком» (1:1).

Сарвели перешел в «Сочи» летом из «Крыльев Советов».

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