«Было выгорание, команда была опустошена». Сарвели – о выступлении «Сочи» в сезоне

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели подвел промежуточные итоги сезона.
— 16 туров прошло. Как оценить этот сезон для «Сочи»?
— Неплохое начало и постепенное выгорание. Даже не знаю. Сложно. Постепенно с каждым днем что‑то не получалось, и это накапливалось. Но сейчас у команды неплохое настроение, и сегодня было видно, что ребята хотели играть и побеждать.
— Ты сказал «выгорание», можешь расшифровать?
— Ощущение, что эмоционально команда была опустошена. Что‑то постоянно не получалось. Какое‑то недопонимание.
— В какой момент это появилось?
— Постепенно.
— Как именно?
— Строили игру, но особо ребята не понимали, как взаимодействовать на поле. В связи с этим не было результата. Эмоционально было тяжело с этим справиться. Но сейчас, повторюсь, у всех хорошее настроение. Все готовы играть и побеждать.
— Ты сказал про «эмоциональное выгорание». Как лично у тебя с этим?
— Мне тоже тяжело. Я в принципе говорил про себя и про команду.
- «Сочи» идет в РПЛ 9-м.
- Команда накануне в 16-м туре РПЛ сыграла вничью со «Спартаком» (1:1).
- Сарвели перешел в «Сочи» летом из «Крыльев Советов».
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