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    «Было выгорание, команда была опустошена». Сарвели – о выступлении «Сочи» в сезоне

    Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели подвел промежуточные итоги сезона.

    — 16 туров прошло. Как оценить этот сезон для «Сочи»?

    — Неплохое начало и постепенное выгорание. Даже не знаю. Сложно. Постепенно с каждым днем что‑то не получалось, и это накапливалось. Но сейчас у команды неплохое настроение, и сегодня было видно, что ребята хотели играть и побеждать.

    — Ты сказал «выгорание», можешь расшифровать?

    — Ощущение, что эмоционально команда была опустошена. Что‑то постоянно не получалось. Какое‑то недопонимание.

    — В какой момент это появилось?

    — Постепенно.

    — Как именно?

    — Строили игру, но особо ребята не понимали, как взаимодействовать на поле. В связи с этим не было результата. Эмоционально было тяжело с этим справиться. Но сейчас, повторюсь, у всех хорошее настроение. Все готовы играть и побеждать.

    — Ты сказал про «эмоциональное выгорание». Как лично у тебя с этим?

    — Мне тоже тяжело. Я в принципе говорил про себя и про команду.

    • «Сочи» идет в РПЛ 9-м.
    • Команда накануне в 16-м туре РПЛ сыграла вничью со «Спартаком» (1:1).
    • Сарвели перешел в «Сочи» летом из «Крыльев Советов».

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    Источник: «Матч ТВ»

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