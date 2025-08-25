Игрок «Локомотива» может перейти в «Крылья Советов»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели может перейти в «Крылья Советов». Контракт игрока с московским клубом истекает следующим летом.

Стороны уже обсуждают возможный переход. Трансфер во многом будет зависеть от решения главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева по игроку, а также от успешности сделки по переходу вингера самарцев Ивана Олейникова в «Локомотив».