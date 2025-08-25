Игрок «Локомотива» может перейти в «Крылья Советов»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели может перейти в «Крылья Советов». Контракт игрока с московским клубом истекает следующим летом.
Стороны уже обсуждают возможный переход. Трансфер во многом будет зависеть от решения главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева по игроку, а также от успешности сделки по переходу вингера самарцев Ивана Олейникова в «Локомотив».
- 27-летний Сарвели в этом сезоне провел за красно-зеленых 2 матча.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.
- Сарвели ранее уже выступал в самарском клубе в 2020–2022 годах.