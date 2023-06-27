«Локомотив» купил Сарвели у «Сочи» (Иван Карпов)

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели переходит в «Локомотив».

«Локомотив» и «Сочи» договорились о трансфере 25-летнего форварда Сарвели. Сумма сделки составит цифру в районе 1 миллиона евро.

Ранее инсайдер Панков сообщил, что переход должен случиться до конца недели, а выбирает «Локо» между Сарвели, Полозом, Воробьевым и Сулеймановым. Так вот – выбор сделан», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.