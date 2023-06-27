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«Локомотив» купил Сарвели у «Сочи» (Иван Карпов)

27 июня 2023, 19:25
3

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели переходит в «Локомотив».

«Локомотив» и «Сочи» договорились о трансфере 25-летнего форварда Сарвели. Сумма сделки составит цифру в районе 1 миллиона евро.

Ранее инсайдер Панков сообщил, что переход должен случиться до конца недели, а выбирает «Локо» между Сарвели, Полозом, Воробьевым и Сулеймановым. Так вот – выбор сделан», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

  • 25-летний Сарвели – воспитанник «Чертаново».
  • Игрок стоит 1,5 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у Сарвели 26 матчей, 4 гола и 1 ассист.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Сочи Сарвели Владислав
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1687887378
Неслабо Локо усиливается. Видно чего-то задумали.
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Красногорск_Фан
1687892323
На Миранчуков похож. Внешне. Надеюсь что купили не на органы и будет хоть немного похож игрой. Через пол года посмотрим. Пока есть доза скептицизма что он будет сильнее конкурентов за место в составе.
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sined1951
1687948882
Это не усиление. Игрок в Сочи не был основным, часто не выходил в стартовом составе. Игрок-на замену.
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