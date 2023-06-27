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    «Локомотив» купил Сарвели у «Сочи» (Иван Карпов)

    Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели переходит в «Локомотив».

    «Локомотив» и «Сочи» договорились о трансфере 25-летнего форварда Сарвели. Сумма сделки составит цифру в районе 1 миллиона евро.

    Ранее инсайдер Панков сообщил, что переход должен случиться до конца недели, а выбирает «Локо» между Сарвели, Полозом, Воробьевым и Сулеймановым. Так вот – выбор сделан», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

    • 25-летний Сарвели – воспитанник «Чертаново».
    • Игрок стоит 1,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Сарвели 26 матчей, 4 гола и 1 ассист.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 19:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7136

      Красногорск_Фан 6 минут назад

      На Миранчуков похож. Внешне. Надеюсь что купили не на органы и будет хоть немного похож игрой. Через пол года посмотрим. Пока есть доза скептицизма что он будет сильнее конкурентов за место в составе.

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      Рейтинг: +24831

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Неслабо Локо усиливается. Видно чего-то задумали.

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