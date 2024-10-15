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    • Экс-директор академии «Локо» рассказал о зарплате Батракова и условиях его покупки

    Экс-директор академии «Локо» рассказал о зарплате Батракова и условиях его покупки

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в эфире шоу «Это футбол, брат» высказался об условиях контракта с клубом полузащитника Алексея Батракова.

    – Насколько сложно сейчас купить Батракова?

    У него нет отступных, есть штраф за одностороннее расторжение контракта – 20 миллионов. А в дальнейшем это еще разбирательства и дисквалификация.

    – Эта сумма была прописана до того, как он заиграл?

    – Если я не ошибаюсь, новый контракт у него был подписан год назад. Там у всех такие контракты, исключения делались только для клиентов Павла Андреева.

    – Клуб предлагал поднять ему зарплату?

    – К сожалению, инициативы от клуба нет. Мне кажется, что ребята, которые не на словах, а на деле доказывают свою необходимость команде… Все-таки в этой ситуации клуб должен немножко по-другому смотреть.

    – Вам не кажется, что дистанция пока что маленькая и к этому разговору можно вернуться как минимум зимой?

    – Да можно к ней вернуться и когда контракт закончится, вопрос только как себя будет чувствовать игрок. Все говорят, что он молодой, а ему все-таки уже 19 лет. Он понимает, что тот же Сарвели, который и 10% не делает для команды, получает намного больше в сравнении с ним.

    – Сарвели – купленный игрок, а Батраков – воспитанник, который только начинает.

    – Так вот я и говорю, что клуб должен к своим игрокам относиться немножко по-другому, а не к тем, кто куплен.

    • 19-летний Батраков в нынешнем сезоне провел 14 матчей, забил 7 голов, отдал 6 передач.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • На счету 27-летнего форварда Владислава Сарвели 15 игр, 1 забитый мяч и 4 голевых паса за «Локомотив».

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    Источник: Sports

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