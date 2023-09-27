Футболист «Локомотива» уверен, что проживет на 50 тысяч рублей в месяц: «Это ведь легко»

Братан тут в стране на 16200 живёт
Лекарство по кушать и на казуальные хватает за 50 штук ты как король будешь жить ))
Форвард «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал о своих тратах. Он уверен, что смог бы прожить в месяц на 50 тысяч рублей.
– Тратишь ли ты в месяц больше 500 000 рублей?
– Нет. Я не трачу такую сумму.
– Смог бы ты один месяц прожить на зарплату в 50 000 рублей?
– Да. Это ведь легко. Это легкий вопрос, я не знаю. Я бы прожил на эту сумму.
– На что тратишь вообще деньги?
– На еду и все. Нет, ну, конечно, трачу на шмотки тоже. Но это редко, два-три раза в год.