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    • Футболист «Локомотива» уверен, что проживет на 50 тысяч рублей в месяц: «Это ведь легко»

    Футболист «Локомотива» уверен, что проживет на 50 тысяч рублей в месяц: «Это ведь легко»

    Форвард «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал о своих тратах. Он уверен, что смог бы прожить в месяц на 50 тысяч рублей.

    – Тратишь ли ты в месяц больше 500 000 рублей?

    – Нет. Я не трачу такую сумму.

    – Смог бы ты один месяц прожить на зарплату в 50 000 рублей?

    – Да. Это ведь легко. Это легкий вопрос, я не знаю. Я бы прожил на эту сумму.

    – На что тратишь вообще деньги?

    – На еду и все. Нет, ну, конечно, трачу на шмотки тоже. Но это редко, два-три раза в год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +577

      Damir07 2 минуты назад

      Братан тут в стране на 16200 живёт
      Лекарство по кушать и на казуальные хватает за 50 штук ты как король будешь жить ))

      0
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      Рейтинг: +6363

      fakeid 51 минуту назад

      ну если жильё предоставляет клуб, оплачивает проезд, кормит на базе и разрешает забирать кульки с едой домой, чтобы поужинать - то да, в москве можно прожить на 50k)

      0
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      Рейтинг: +446

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Месяц на месяц не приходится но он абсолютно прав. Прожить можно.

      0
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      Рейтинг: +6928

      Давид59 1 час назад

      В принципе на 50 тысяч прожить можно. Даже у нас. Но это будет жизнь с общественным транспортом и "пятёрочкой"

      0
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      Рейтинг: +119

      E5 1 час назад

      у некоторых зп в 2 раза меньше

      0
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      Рейтинг: +8209

      Томик > E5 14 минут назад

      Зря.

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      Рейтинг: +5607

      PAREVG. 1 час назад

      Если жить без вылозно на базе, то и на 5000 можно прожить...

      0
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      Рейтинг: +35365

      VVM1964 2 часа назад

      Если жить в бочке, как Диоген, не тратить на лекарства и машину, не иметь детей, отказывать себе во многом, то в принципе ...

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      Рейтинг: +1292

      Айболид > VVM1964 2 часа назад

      Какая бочка ?! Если речь о Москве - не знаю какие у вас там ценники . Но в С-Петербурге - один , с коммуналкой , интернет-телевиденье , жратва нормальная (не дошираки всякие) , гигиена и пр.необходимые траты , можно и на меньшую сумму прожить .

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      Рейтинг: +8209

      Томик > Айболид 8 минут назад

      Если страховки никакие раз в год не продлевать, ТО автомобиля не делать, налоги не платить, то можно, конечно. Но скучно. А ели бухать начать, чтоб скучно не было - не хватит. Иногда, кстати, обувь снашивается, одежда, хочется шоколадных конфет), например, или переделать теплицу на даче, домик колодца, как вариант, пол в беседке ошкурить и покрыть яхтным лаком по приколу. А, забыл, ещё вентиляцию в гараже сделать... Молчу уже про бензин и поездки на праздник огурца в Суздаль), даже не на Алтай к друзьям. Запчасти на мотоцикл... И билят, когда нужно большое то сделать, то обязательно какая-нибудь стиральная машина раз в десять лет накроется, или холодильник... Можно, но нужно жить на сумму, раза в два, три превышающую ту, на которую сможешь

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