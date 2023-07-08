Новичок «Локо» Сарвели оценил ютуб-шоу Дзюбы и Слуцкого

Новый форвард «Локомотива» Владислав Сарвели высказался о юморе своего одноклубника Артема Дзюбы.
– Артем Дзюба любит подкалывать партнеров по команде. Тебя коснулось?
– Артем поднимает атмосферу. Иногда можно посмеяться. Лично ко мне никаких подколов пока не было.
– Как тебе его шоу в ютубе?
– Там есть «ништячки», которые понимают только футболисты или те, кто рядом с футболом. Это смешно. Иногда можно посмотреть.
– Есть мнение, что в этом шоу передано то, как выглядит настоящая раздевалка в клубе. Так?
– Может быть. Ну не прям точно, но какое‑то сходство есть.
- Дзюба и Леонид Слуцкий – ведущие ютуб-шоу «Ну так нельзя, ***».
- Также они недавно поучаствовали в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева.
- Слуцкий спародировал мастурбацию Дзюбы, а сам Артем пришел на шоу с торчащим бананом и попросил тренера поменять ему трусы.
Источник: «Матч ТВ»