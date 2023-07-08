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Новичок «Локо» Сарвели оценил ютуб-шоу Дзюбы и Слуцкого

8 июля 2023, 14:39

Новый форвард «Локомотива» Владислав Сарвели высказался о юморе своего одноклубника Артема Дзюбы.

Артем Дзюба любит подкалывать партнеров по команде. Тебя коснулось?

– Артем поднимает атмосферу. Иногда можно посмеяться. Лично ко мне никаких подколов пока не было.

– Как тебе его шоу в ютубе?

– Там есть «ништячки», которые понимают только футболисты или те, кто рядом с футболом. Это смешно. Иногда можно посмотреть.

– Есть мнение, что в этом шоу передано то, как выглядит настоящая раздевалка в клубе. Так?

– Может быть. Ну не прям точно, но какое‑то сходство есть.

  • Дзюба и Леонид Слуцкий – ведущие ютуб-шоу «Ну так нельзя, ***».
  • Также они недавно поучаствовали в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева.
  • Слуцкий спародировал мастурбацию Дзюбы, а сам Артем пришел на шоу с торчащим бананом и попросил тренера поменять ему трусы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Сарвели Владислав Слуцкий Леонид
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