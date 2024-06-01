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    • Представитель Дзюбы отреагировал на новость о переходе форварда в «Родину Медиа»

    Представитель Дзюбы отреагировал на новость о переходе форварда в «Родину Медиа»

    Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, ответил, действительно ли игрок близок к дебюту в Медиалиге.

    «Никаких переговоров с командой «Родина Медиа» и [президентом клуба] Дмитрием Тарасовым у Артема не было и не предвидится. Он не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги.

    Не понимаю, зачем Дмитрий говорит неправду, а [президент Медиалиги] Николай Осипов разгоняет этот фейк дальше. Хотя, понятно, что им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп.

    Информация о том, что его внесли в какую‑то там заявку – тоже ложь. На этом тему с Медиалигой предлагаю закрыть.

    Как и говорил пару дней назад, сейчас находимся в переговорах с несколькими клубами. Артем хочет остаться в России и играть в РПЛ», – сказал Гольдман.

    • 35-летний Дзюба за 1,5 сезона в «Локо» провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
    • Ранее Тарасов заявил, что «Родина Медиа» готова платить форварду миллион рублей в месяц и дать электромобиль «Москвич» в виде подъемных.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.06.2024 14:58
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1717243768
    Как персонаж (дзюба любит это слово) дзюба очень подходит под клоунаду медиалиги.
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    kvm
    1717257188
    не все ещё шкафчики осмотрены...
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    Виктор56--google
    1717298794
    Да пора уже бутсы на гвоздь
    Ответить
    Сергей-Садковский-google
    1717415910
    В Ростове без него нападающих хватает. Пусть едет в Китай.
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    Россия
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