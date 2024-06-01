Представитель Дзюбы отреагировал на новость о переходе форварда в «Родину Медиа»

Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, ответил, действительно ли игрок близок к дебюту в Медиалиге.

«Никаких переговоров с командой «Родина Медиа» и [президентом клуба] Дмитрием Тарасовым у Артема не было и не предвидится. Он не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги.

Не понимаю, зачем Дмитрий говорит неправду, а [президент Медиалиги] Николай Осипов разгоняет этот фейк дальше. Хотя, понятно, что им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп.

Информация о том, что его внесли в какую‑то там заявку – тоже ложь. На этом тему с Медиалигой предлагаю закрыть.

Как и говорил пару дней назад, сейчас находимся в переговорах с несколькими клубами. Артем хочет остаться в России и играть в РПЛ», – сказал Гольдман.