Дмитрий Тарасов пригласил Артема Дзюбу в свой клуб.
Экс-полузащитник «Локомотива» сейчас занимает пост президента МФК «Родина Медиа».
«Если Дзюба хочет дальше играть в профессиональном клубе, то у него всe впереди, и он точно найдeт команду. А если не найдeт, то моя команда «Родина Медиа» готова сделать ему предложение.
Я думал об этом, и мы готовы предложить ему 1 миллион рублей в месяц. В качестве бонуса мы можем подарить ему машину, возможно, электрический «Москвич». Это будет в качестве подъeмных.
Если Артeму интересно это предложение, пусть наберeт мне, а то я не могу дозвониться до него. Можем лично встретиться для обсуждения деталей.
Если говорить про профессиональные клубы, то он наверняка уедет в Китай. Что касается команд РПЛ, то это могут быть команды первой восьмeрки. Если бы я был руководителем клуба из первой восьмeрки, я бы точно задумался о кандидатуре Дзюбы», – сказал Тарасов.
- 35-летний Дзюба присоединился к «Локо» в феврале 2023 года.
- За полтора сезона он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.
- Рыночная стоимость форварда – 2,8 миллиона евро.