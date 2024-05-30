Клуб Медиалиги сделал предложение Дзюбе: «Миллион рублей в месяц и «Москвич»

Дмитрий Тарасов пригласил Артема Дзюбу в свой клуб.

Экс-полузащитник «Локомотива» сейчас занимает пост президента МФК «Родина Медиа».

«Если Дзюба хочет дальше играть в профессиональном клубе, то у него всe впереди, и он точно найдeт команду. А если не найдeт, то моя команда «Родина Медиа» готова сделать ему предложение.

Я думал об этом, и мы готовы предложить ему 1 миллион рублей в месяц. В качестве бонуса мы можем подарить ему машину, возможно, электрический «Москвич». Это будет в качестве подъeмных.

Если Артeму интересно это предложение, пусть наберeт мне, а то я не могу дозвониться до него. Можем лично встретиться для обсуждения деталей.

Если говорить про профессиональные клубы, то он наверняка уедет в Китай. Что касается команд РПЛ, то это могут быть команды первой восьмeрки. Если бы я был руководителем клуба из первой восьмeрки, я бы точно задумался о кандидатуре Дзюбы», – сказал Тарасов.