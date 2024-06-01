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    Дзюбу заявили в Медиалиге: известна дата возможного дебюта

    Экс-форвард «Локомотива» Артем Дзюба может в ближайшее время дебютировать в Медиалиге.

    «Родина Медиа» внесла 35-летнего футболиста в заявку для участия в пятом сезоне МФЛ.

    Возможно, Дзюба сыграет с «Тандемом» уже 2 июня. Сейчас это обсуждается с партнером игрока «Лигой ставок».

    • Дзюба за 1,5 сезона в «Локо» провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
    • «Родина Медиа» – клуб Дмитрия Тарасова и рэпера T-Killah.
    • Ранее Тарасов заявил, что Артему готовы платить миллион рублей в месяц и дать электромобиль «Москвич» в виде подъемных.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    01.06.2024 11:58
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Vratarь
    1717237205
    Так он уж несколько лет в Медиа.
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    andr45
    1717239405
    А почему Джикию не пригласили?( Хотя бы на скамейку? Или по игровым качествам не подходит?
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    neim
    1717242832
    А дата окончания контракта не известна ?
    Ответить
    val69
    1717245495
    Очередная утка от карпа.. Когда же ему прикроют рот..
    Ответить
    Yuriano
    1717279308
    Разве статус профессионального игрока не теряется если переходишь в эту медиагруппу Это же не под эгидой РФС
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