Дзюбу заявили в Медиалиге: известна дата возможного дебюта

Экс-форвард «Локомотива» Артем Дзюба может в ближайшее время дебютировать в Медиалиге.
«Родина Медиа» внесла 35-летнего футболиста в заявку для участия в пятом сезоне МФЛ.
Возможно, Дзюба сыграет с «Тандемом» уже 2 июня. Сейчас это обсуждается с партнером игрока «Лигой ставок».
- Дзюба за 1,5 сезона в «Локо» провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
- «Родина Медиа» – клуб Дмитрия Тарасова и рэпера T-Killah.
- Ранее Тарасов заявил, что Артему готовы платить миллион рублей в месяц и дать электромобиль «Москвич» в виде подъемных.