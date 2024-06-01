Дзюбу заявили в Медиалиге: известна дата возможного дебюта

Экс-форвард «Локомотива» Артем Дзюба может в ближайшее время дебютировать в Медиалиге.

«Родина Медиа» внесла 35-летнего футболиста в заявку для участия в пятом сезоне МФЛ.

Возможно, Дзюба сыграет с «Тандемом» уже 2 июня. Сейчас это обсуждается с партнером игрока «Лигой ставок».