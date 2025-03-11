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Закрылся медиаклуб Дмитрия Тарасова

Сегодня, 11:56
1

Медиаклуб «Родина Медиа», который был создан в 2022 году экс-хавбеком сборной России Дмитрием Тарасовым и рэпером T-killah, прекратил существование.

«Мы вместе с вами прошли прекрасный путь! Это было время ярких чемпионств, красивых побед и неприятных поражений, которые делали нас сильнее. Вместе мы забивали трибуны и кричали друг за друга. Мы шумели в медиа поле настолько громко, что о нас точно еще будут говорить – они сделали это.

Каждый из вас – неотъемлемая часть нашей истории. Мы создали не просто команду, а настоящую семью, где каждый игрок, тренер и болельщик был важен и ценен.

У каждой истории есть конец, сегодня она заканчивается для нас. Друг за друга и за Родина Медиа – навсегда в воспоминаниях.

С любовью и благодарностью, ваша Родина Медиа 🤍🖤», – говорится в сообщении.

  • Главным тренером «Родины Медиа» с момента основания был Андрей Каряка.
  • Клуб сотрудничал с «Родиной» – профессиональной командой миллиардера Сергея Ломакина. Ранее стало известно, что структуры бизнесмена больше не будут финансировать медиаклуб.

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Источник: телеграм-канал «РОДИНА МЕДИА»
Медиафутбол Родина Медиа Тарасов Дмитрий
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Комментарии (1)
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фляга свестит
1741685081
У БУзовой в долг не стал брать ))))
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