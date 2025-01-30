Промес попал в заявку российского медиаклуба

Вингер Квинси Промес включен в заявку «Родины Медиа» на Суперкубок Медиалиги-2025.
Турнир пройдет в Абу-Даби с 27 января по 8 февраля.
- Медиаклуб Fight Nights ранее объявил, что за него на турнире сыграет экс-защитник сборной Франции Бакари Санья.
- Экс-футболист «Спартака» 33-летний Промес сейчас играет за «Юнайтед» из Дубая.
- Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
- У «Юнайтед» из Дубая и «Родины» один владелец – Сергей Ломакин.