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Промес попал в заявку российского медиаклуба

Вингер Квинси Промес включен в заявку «Родины Медиа» на Суперкубок Медиалиги-2025.

Турнир пройдет в Абу-Даби с 27 января по 8 февраля.

  • Медиаклуб Fight Nights ранее объявил, что за него на турнире сыграет экс-защитник сборной Франции Бакари Санья.
  • Экс-футболист «Спартака» 33-летний Промес сейчас играет за «Юнайтед» из Дубая.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
  • У «Юнайтед» из Дубая и «Родины» один владелец – Сергей Ломакин.

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Источник: телеграм-канал «Крысева | Медиа футбич»

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Комментарии (5)
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Цугундeр
1738245112
Один из вариантов песни "Еду я на Родину..")
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Avitaminoz
1738247878
После матча запакуют в сумку с мячами и на родину
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bset
1738248822
Вот все плюются, а люди делают инфоповоды, собирают стадионы. Причем идея похоже чисто российская. Я не слышал про медиаклубы из других стран.
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DOCTOR PENALTY
1738251224
В нынешней ситуации для промеса это самое то.
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