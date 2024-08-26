Кокорин может сыграть за медийную команду Тарасова

Президент «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов встретился с Александром Кокориным.

По его словам, нападающий кипрского «Ариса» готов принять участие в медийном турнире.

«Встретились с Кокорой, сказал, что готов выйти за РМ в полуфинале и финале Кубка!» – написал Тарасов в своем телеграм-канале.