Кокорин может сыграть за медийную команду Тарасова

Президент «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов встретился с Александром Кокориным.
По его словам, нападающий кипрского «Ариса» готов принять участие в медийном турнире.
«Встретились с Кокорой, сказал, что готов выйти за РМ в полуфинале и финале Кубка!» – написал Тарасов в своем телеграм-канале.
- Речь идет о Кубке Лиги – осеннем турнире, проводимом Медиалигой.
- В турнире сыграют 14 медиафутбольных команд.
- Полуфиналы и финал пройдут Баку.
- Кокорин в этом сезоне провел за «Арис» 1 матч и забил 1 гол.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Тарасова