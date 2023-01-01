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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Родина Медиа - турнирная таблица

Москва
Сайт:
http://vk.com/fcrodinamedia
Тренер:
Андрей Каряка
Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Основной этап
Плей-офф
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
ЦСКА
2
Оренбург
3
Сочи
4
Факел
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
2
3
1
11
5
6
11
6
3
1
2
6
10
-4
11
6
2
2
2
7
6
1
8
6
1
2
3
4
7
-3
6
Группа B
1
Локомотив
2
Ростов
3
Урал
4
Рубин
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
4
6
13
6
3
1
2
7
7
0
11
6
2
1
3
6
6
0
8
6
1
1
4
3
9
-6
4
Группа C
1
Зенит
2
Балтика
3
Ахмат
4
Крылья Советов
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
9
5
4
14
6
4
0
2
12
7
5
12
6
2
1
3
10
12
-2
7
6
1
0
5
5
12
-7
3
Группа D
1
Спартак
2
Динамо
3
Краснодар
4
Нижний Новгород
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
16
12
4
12
6
3
2
1
12
10
2
11
6
3
1
2
12
9
3
11
6
0
1
5
6
15
-9
2
Команда
1
ЦСКА
2
Оренбург
3
Сочи
4
Факел
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
4
0
5
3
1
1
1
2
6
-4
5
3
1
1
1
3
2
1
4
3
0
1
2
2
5
-3
2
Группа 1
1
Локомотив
2
Ростов
3
Урал
4
Рубин
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
3
3
0
0
5
2
3
9
3
2
1
0
3
0
3
8
3
1
1
1
3
3
0
4
Группа 2
1
Зенит
2
Балтика
3
Ахмат
4
Крылья Советов
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
6
6
0
4
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 3
1
Динамо
2
Спартак
3
Краснодар
4
Нижний Новгород
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
4
5
9
3
2
0
1
11
8
3
6
3
1
1
1
5
3
2
5
3
0
1
2
1
5
-4
2
Команда
1
ЦСКА
2
Оренбург
3
Сочи
4
Факел
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
7
1
6
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
2
2
0
4
Группа 1
1
Локомотив
2
Ростов
3
Урал
4
Рубин
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
1
2
2
5
-3
2
3
0
0
3
3
6
-3
0
3
0
0
3
0
6
-6
0
Группа 2
1
Балтика
2
Зенит
3
Ахмат
4
Крылья Советов
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
4
4
0
5
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
Группа 3
1
Спартак
2
Краснодар
3
Динамо
4
Нижний Новгород
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
4
1
6
3
2
0
1
7
6
1
6
3
0
2
1
3
6
-3
2
3
0
0
3
5
10
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Родина
1
Урал
1
Родина
1 : 1
Урал
Химки
2
Краснодар
0
Химки
2 : 0
Краснодар
Волгарь
1
Ахмат
2
Волгарь
1 : 2
Ахмат
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
Путь РПЛ 1/4 финала
Оренбург
1
1
Спартак
0
3
Оренбург
1 : 0
Спартак
Спартак
3 : 1
Оренбург
Динамо
1
0
Зенит
0
2
Динамо
1 : 0
Зенит
Зенит
2 : 0
Динамо
Балтика
2
1
Локомотив
2
1
Балтика
2 : 2
Локомотив
Локомотив
1 : 1
Балтика
Ростов
1
0
ЦСКА
1
2
Ростов
1 : 1
ЦСКА
ЦСКА
2 : 0
Ростов
Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Урал
1
Локомотив
0
Урал
1 : 0
Локомотив
Химки
0
Ростов
0
Химки
0 : 0
Ростов
Ахмат
0
Оренбург
1
Ахмат
0 : 1
Оренбург
СКА-Хабаровск
1
Динамо
2
СКА-Хабаровск
1 : 2
Динамо
Путь РПЛ 1/2 финала
Спартак
1
0
Зенит
2
0
Спартак
1 : 2
Зенит
Зенит
0 : 0
Спартак
Балтика
0
0
ЦСКА
1
2
Балтика
0 : 1
ЦСКА
ЦСКА
2 : 0
Балтика
Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Урал
1
Ростов
3
Урал
1 : 3
Ростов
Оренбург
2
Динамо
4
Оренбург
2 : 4
Динамо
Финал (Путь РПЛ)
ЦСКА
1
0
Зенит
1
0
ЦСКА
1 : 1
Зенит
Зенит
0 : 0
ЦСКА
Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Ростов
0
Балтика
1
Ростов
0 : 1
Балтика
Динамо
0
Спартак
2
Динамо
0 : 2
Спартак
Финал (Путь регионов)
Балтика
1
Спартак
0
Балтика
1 : 0
Спартак
Суперфинал
Балтика
1
Зенит
2
Балтика
1 : 2
Зенит
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