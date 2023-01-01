Общая Домашняя Гостевая Группа A 1 ЦСКА 2 Оренбург 3 Сочи 4 Факел И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 6 2 3 1 11 5 6 11 6 3 1 2 6 10 -4 11 6 2 2 2 7 6 1 8 6 1 2 3 4 7 -3 6 Группа B 1 Локомотив 2 Ростов 3 Урал 4 Рубин И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 6 4 1 1 10 4 6 13 6 3 1 2 7 7 0 11 6 2 1 3 6 6 0 8 6 1 1 4 3 9 -6 4 Группа C 1 Зенит 2 Балтика 3 Ахмат 4 Крылья Советов И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 6 4 1 1 9 5 4 14 6 4 0 2 12 7 5 12 6 2 1 3 10 12 -2 7 6 1 0 5 5 12 -7 3 Группа D 1 Спартак 2 Динамо 3 Краснодар 4 Нижний Новгород И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 6 4 0 2 16 12 4 12 6 3 2 1 12 10 2 11 6 3 1 2 12 9 3 11 6 0 1 5 6 15 -9 2 Команда 1 ЦСКА 2 Оренбург 3 Сочи 4 Факел И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 1 1 1 4 4 0 5 3 1 1 1 2 6 -4 5 3 1 1 1 3 2 1 4 3 0 1 2 2 5 -3 2 Группа 1 1 Локомотив 2 Ростов 3 Урал 4 Рубин И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 3 0 0 8 2 6 9 3 3 0 0 5 2 3 9 3 2 1 0 3 0 3 8 3 1 1 1 3 3 0 4 Группа 2 1 Зенит 2 Балтика 3 Ахмат 4 Крылья Советов И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 3 0 0 5 1 4 9 3 2 0 1 6 3 3 6 3 1 1 1 6 6 0 4 3 0 0 3 2 7 -5 0 Группа 3 1 Динамо 2 Спартак 3 Краснодар 4 Нижний Новгород И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 3 0 0 9 4 5 9 3 2 0 1 11 8 3 6 3 1 1 1 5 3 2 5 3 0 1 2 1 5 -4 2 Команда 1 ЦСКА 2 Оренбург 3 Сочи 4 Факел И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 1 2 0 7 1 6 6 3 2 0 1 4 4 0 6 3 1 1 1 4 4 0 4 3 1 1 1 2 2 0 4 Группа 1 1 Локомотив 2 Ростов 3 Урал 4 Рубин И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 1 1 1 2 2 0 4 3 0 1 2 2 5 -3 2 3 0 0 3 3 6 -3 0 3 0 0 3 0 6 -6 0 Группа 2 1 Балтика 2 Зенит 3 Ахмат 4 Крылья Советов И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 2 0 1 6 4 2 6 3 1 1 1 4 4 0 5 3 1 0 2 4 6 -2 3 3 1 0 2 3 5 -2 3 Группа 3 1 Спартак 2 Краснодар 3 Динамо 4 Нижний Новгород И В Н П ЗМ ПМ РМ О Последние 3 2 0 1 5 4 1 6 3 2 0 1 7 6 1 6 3 0 2 1 3 6 -3 2 3 0 0 3 5 10 -5 0

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире