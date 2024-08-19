Тарасов рассказал о самой нелепой покупке за 10 миллионов рублей

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов ответил, о покупке какого автомобиля он жалеет.
«Это была машина Кабриолет Sl. Не помню, в каком году я ее взял. У меня была мечта купить Кабриолет, и я понял, что это вообще ненужная вещь.
Это были какие-то мечты. Я наверно проехал раза четыре с открытой крышей по Москве. На то время машина стоила около 10 миллионов рублей», – рассказал Тарасов.
- Футболист закончил карьеру в 2021 году.
- Сейчас Дмитрий курирует медийную команду «Родина Медиа».
- За «Локомотив» он выступал с 2010 по 2019 год, 1 раз выиграл РПЛ и трижды Кубок России.
Источник: Sport24