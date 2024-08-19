Тарасов рассказал о самой нелепой покупке за 10 миллионов рублей

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов ответил, о покупке какого автомобиля он жалеет.

«Это была машина Кабриолет Sl. Не помню, в каком году я ее взял. У меня была мечта купить Кабриолет, и я понял, что это вообще ненужная вещь.

Это были какие-то мечты. Я наверно проехал раза четыре с открытой крышей по Москве. На то время машина стоила около 10 миллионов рублей», – рассказал Тарасов.