Дзюбу предложили клубу РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов высказался о дебюте «Родины» в РПЛ.
«Мне нравится, как играет «Родина». Она и много забивает, и пропускает. Играет в симпатичный футбол, не отсиживается в обороне.
Возможный трансфер Дзюбы в «Родину»? Переход Дзюбы всегда пойдет на пользу. Это опытный игрок, по-футбольному мощный. Он точно даст результат. Артем и коллектив точно укрепит. Он может подсказать и будет полезен любому клубу», – сказал Тарасов.
- Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Известно, что Дзюба интересен «Факелу».
Источник: «Спорт-Экспресс»