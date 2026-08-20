Дзюбу предложили клубу РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов высказался о дебюте «Родины» в РПЛ.

«Мне нравится, как играет «Родина». Она и много забивает, и пропускает. Играет в симпатичный футбол, не отсиживается в обороне.

Возможный трансфер Дзюбы в «Родину»? Переход Дзюбы всегда пойдет на пользу. Это опытный игрок, по-футбольному мощный. Он точно даст результат. Артем и коллектив точно укрепит. Он может подсказать и будет полезен любому клубу», – сказал Тарасов.