Экс-голкипер сборной России получил предложение из Медиалиги

Президент «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов сообщил о приглашении в команду известного футболиста.

Он позвал в свой медийный клуб бывшего вратаря сборной России Гилерме, у которого истек контракт с «Локомотивом» этим летом.

«Мы поговорили, у него есть желание уехать еще поиграть в Бразилию. Поговорим, еще два дня и мы поймем его позицию», – сказал Тарасов.