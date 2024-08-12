Экс-голкипер сборной России получил предложение из Медиалиги

Президент «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов сообщил о приглашении в команду известного футболиста.
Он позвал в свой медийный клуб бывшего вратаря сборной России Гилерме, у которого истек контракт с «Локомотивом» этим летом.
«Мы поговорили, у него есть желание уехать еще поиграть в Бразилию. Поговорим, еще два дня и мы поймем его позицию», – сказал Тарасов.
- 38-летний Гилерме был в «Локо» с 2007 года.
- Он стал первым бразильским голкипером в российском футболе.
- На его счету 387 матчей (3-е место в истории клуба), чемпионство, Суперкубок России и 4 Кубка страны.
Источник: ютуб-канал «Родина Медиа»