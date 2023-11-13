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    • Кушанашвили записал видеообращение после информации о его госпитализации

    Кушанашвили записал видеообращение после информации о его госпитализации

    Журналист и деятель медиафутбола 53-летний Отар Кушанашвили отреагировал на информацию о своей госпитализации. Сообщалось, что после сердечного приступа он находится в палате интенсивной терапии.

    «Гадкий жанр – говорить то, чего нет в природе. Я полон сил и огня. В данный момент, в данный час, в данную секунду сижу в машине у своих друзей.

    Я похож на хворого человека? Вы *** [устанете] раньше, чем я заболею. Я всех похороню – тех, кто распространяет грязные слухи.

    Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить», – сказал Кушанашвили в видеообращении в телеграме.

    • В последнее время Кушанашвили работал в команде «Родина Медиа» Дмитрия Тарасова и T-Killah.

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    Источник: телеграм-канал Отара Кушанашвили

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    13.11.2023 09:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 13 ноября, 12:51

      Я полон сил и огня... перегорел фраерок, погас фитилёк, слёг...
      Всех похороню... ню...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6604

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 13 ноября, 15:07

      Сижу в машине у Друзей..... На Что Где Когда собрался

      1
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner 13 ноября, 11:02

      Отар Неустрашимый, помним.... Выздоравливай и обходи ринг за версту.

      0
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      Рейтинг: +31936

      JTherry 13 ноября, 10:34

      Кушанашвили вытащили с того света на этот после инфаркта, а он "всех похоронить" обещает...) так же он в бытность музыкального критика "наезжал" сперва на Пугачеву, а потом каялся и извинялся в прессе публично...)))

      2
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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD 13 ноября, 10:28

      (с) Я полон сил и огня ...
      Можно увязать с понятием подгорает ?

      1
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > MaxRnD 13 ноября, 10:46

      лизнул, как учили на соккере ?

      0
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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > googlechromovvkontakte 13 ноября, 10:55

      Участник казахского гей-парада, тебе понравилось русское выражение и теперь ты лепишь его где ни попадя, вне зависимости от наличия смысла ? Бедолага, насколько же ты умственно скудный

      4
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      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > MaxRnD 13 ноября, 11:18

      Максик ты ярый Zпоцреот. Так и будешь здесь воевать диванный херой ? Фронт, только фронт --вот где ты докажешь что ты не тварь дрожащяя.

      0
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > googlechromovvkontakte 13 ноября, 11:34

      Сколько развелось хохлогеев, вот не понятно, что здесь то им делать

      1
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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > googlechromovvkontakte 13 ноября, 11:42

      - (с) дрожащЯя .... )))

      Лабух из аула, учи русский язык, ибо когда настанет время драпать из козлостана от свидомых мамбетов, ты же с такими позорными познаниями русского языка даже документы на границе заполнить не сможешь

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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > MaxRnD 13 ноября, 11:53

      Максик, на фронте не хватает таких как ты грамотных. Как сказал Соломатин --хватит тут дзюбить...Двигай на фронт.

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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > googlechromovvkontakte 13 ноября, 13:36

      Михалычь (ж.р.), улепётывая через погранпереход на территорию РФ от одичалых кз побратымов, не забудь сбрить оселедец, снять вонючие и нестиранные кружевные шаровары и спрятать радужный прапор, а то нормальные пацаны здесь могут не оценить ....

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