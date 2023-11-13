Кушанашвили записал видеообращение после информации о его госпитализации

Журналист и деятель медиафутбола 53-летний Отар Кушанашвили отреагировал на информацию о своей госпитализации. Сообщалось, что после сердечного приступа он находится в палате интенсивной терапии.

«Гадкий жанр – говорить то, чего нет в природе. Я полон сил и огня. В данный момент, в данный час, в данную секунду сижу в машине у своих друзей.

Я похож на хворого человека? Вы *** [устанете] раньше, чем я заболею. Я всех похороню – тех, кто распространяет грязные слухи.

Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить», – сказал Кушанашвили в видеообращении в телеграме.