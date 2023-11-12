Журналисту Кушанашвили стало плохо во время матча «Спартака» – Отар в тяжелом состоянии

Журналист, деятель медиафутбола Отар Кушанашвили попал в больницу. Ему стало плохо во время просмотра матча 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов».

«Сейчас он находится в больнице в палате интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжелое», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

По информации телеграм-канала Baza, у 53-летнего Кушанашвили случился сердечный приступ.