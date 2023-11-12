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    • Журналисту Кушанашвили стало плохо во время матча «Спартака» – Отар в тяжелом состоянии

    Журналисту Кушанашвили стало плохо во время матча «Спартака» – Отар в тяжелом состоянии

    Журналист, деятель медиафутбола Отар Кушанашвили попал в больницу. Ему стало плохо во время просмотра матча 15-го тура РПЛ «Спартак»«Ростов».

    «Сейчас он находится в больнице в палате интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжелое», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    По информации телеграм-канала Baza, у 53-летнего Кушанашвили случился сердечный приступ.

    • В последнее время Кушанашвили работал в команде «Родина Медиа» Дмитрия Тарасова и T-Killah.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    12.11.2023 23:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12656

      BRO_football 12 ноября, 23:59

      Ну и бред. Ему стало плохо в ресторане в центре Москвы! Неужели он там матч "Спартак - Ростов" смотрел?

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      Рейтинг: +9487

      vladik12 > BRO_football 13 ноября, 00:07

      Да, если верить "Мутко против".

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      Рейтинг: +2805

      serglider > BRO_football 13 ноября, 08:18

      Как бы, если дело было в ресторане, то матч может быть и не причем, Отарик просто мог банально не рассчитать дозу выпитого спиртного, это по молодости он мог бурагозить сутки напролет, а сейчас уже не мальчик, сидел бы дома, смотрел с бутылкой "Боржоми" телевизор. Глядишь и сердечный мотор не подвел бы...

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