Журналисту Кушанашвили стало плохо во время матча «Спартака» – Отар в тяжелом состоянии

Ну и бред. Ему стало плохо в ресторане в центре Москвы! Неужели он там матч "Спартак - Ростов" смотрел?
Журналист, деятель медиафутбола Отар Кушанашвили попал в больницу. Ему стало плохо во время просмотра матча 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов».
«Сейчас он находится в больнице в палате интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжелое», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».
По информации телеграм-канала Baza, у 53-летнего Кушанашвили случился сердечный приступ.
- В последнее время Кушанашвили работал в команде «Родина Медиа» Дмитрия Тарасова и T-Killah.