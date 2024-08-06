Тарасов может взять приемного ребенка

Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, призналась, что они думают о приемном родительстве.

В феврале у пары родился 4-й ребенок.

Всего у Тарасова пятеро детей.

«Позавчера, во время занятий в спортзале, увидела в историях вопиющий случай и снова погрузилась в мысли. Решила ими поделиться, хотя до последнего сомневаюсь.

Помню, как во время душевной беседы с мужем вспоминала как выступала в детских домах с мамой на Новый год и как мне тогда грустно было, когда мама мне сказала, что все эти детки мечтают о семье.

Дима тогда задумался и сказал, что у него есть такая прозрачная мечта подарить счастливую жизнь малышу из дома малютки. И я тоже почувствовала внутри своей души отклик. Периодически мы возвращались к этой теме, но обычно она закрывалась сама собой.

Позавчера я вновь почувствовала в сердце знакомую ноту и подбежала к мужу с попавшейся новостью. Он тоже загорелся.

Мы понимаем, что это огромная ответственность, в первую очередь это и стресс для наших общих малышей, но мы чувствуем, что в нашей семье безумно много любви для того, чтобы согреть ею еще одного малыша…

Мне многие написали, что за той малышкой выстроилась очередь, но кто знает… Пока биологическую мать не лишат родительских прав это не точно.

Пока даже не знаю, куда обращаться, кому звонить. Есть только страница с репортажем и на этом всe. Ждем», – написала Костенко в своем телеграм-канале.