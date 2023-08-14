Тарасов проиграл 200 миллионов рублей

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов в беседе с другом и партнером Александром Тарасовым (рэпер Текила) на ютуб-канале «Родины Медиа» вспомнил, как проиграл 200 миллионов рублей.

Текила: «Что ты чувствовал, когда проигрывал мне 200 миллионов рублей в нарды?».

Тарасов: «Честно, я понимал, что это игра. С чего вообще все началось?».

Текила: «Мы начали играть по 5-10 тысяч. Потом что-то произошло. *** – и у же 300!».

Тарасов: «А я расскажу, что произошло: Саша, когда играет в игры, постоянно придумывает свои правила – где-то умножение идет на 600 и так далее».

Текила: «Какая разница? Ты же эти правила принимаешь? Ты их принял. Я точно так же влетел потом. Но в какой-то момент он завелся настолько, что влетел на 200 миллионов. Эта цифра... Я уже в прикол ее воспринимал, но я уверен, что у тебя был какой-то груз».

Тарасовы курируют медийный клуб «Родина Медиа».

У Тарасова 8 матчей за сборную России, 1 гол.

Игрок брал РПЛ с «Локомотивом».

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