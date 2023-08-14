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Тарасов проиграл 200 миллионов рублей

14 августа 2023, 19:29
9

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов в беседе с другом и партнером Александром Тарасовым (рэпер Текила) на ютуб-канале «Родины Медиа» вспомнил, как проиграл 200 миллионов рублей.

Текила: «Что ты чувствовал, когда проигрывал мне 200 миллионов рублей в нарды?».

Тарасов: «Честно, я понимал, что это игра. С чего вообще все началось?».

Текила: «Мы начали играть по 5-10 тысяч. Потом что-то произошло. *** – и у же 300!».

Тарасов: «А я расскажу, что произошло: Саша, когда играет в игры, постоянно придумывает свои правила – где-то умножение идет на 600 и так далее».

Текила: «Какая разница? Ты же эти правила принимаешь? Ты их принял. Я точно так же влетел потом. Но в какой-то момент он завелся настолько, что влетел на 200 миллионов. Эта цифра... Я уже в прикол ее воспринимал, но я уверен, что у тебя был какой-то груз».

  • Тарасовы курируют медийный клуб «Родина Медиа».
  • У Тарасова 8 матчей за сборную России, 1 гол.
  • Игрок брал РПЛ с «Локомотивом».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Родина Медиа Тарасов Дмитрий
Комментарии (9)
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Марк Аврелий!
1692031094
Настолько пох, что как-то даже неудобно!
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odessakmv
1692031265
Журнашлисты пробивают ранее пробитое дно!
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Степашкин Вова
1692032769
Ума нет считай калека(((
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Fialet
1692033005
Поубивал бы зажравшихся тварей.
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DOCTOR PENALTY
1692034296
Так и хочется произнести нетленку С.В.Лаврова "Дебилы б л я д ь!"
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Damir07
1692036653
Он это так рассказывает как будто что то умное серьёзное сделал Это один из примеров показывае что наши кривоногие футболисты зажрались Вдумайтесь чтобы можно было бы сделать за эту сумму скольким людям мог бы помочь сколько жизней сколько детям помочь А он это говорит как будто нормально Д.Е.Б.И.Л. одним словом
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шахта Заполярная
1692046952
Жаль что не на очко играл
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slavа0508
1692472197
Валера . это что ???
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