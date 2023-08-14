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    Тарасов проиграл 200 миллионов рублей

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов в беседе с другом и партнером Александром Тарасовым (рэпер Текила) на ютуб-канале «Родины Медиа» вспомнил, как проиграл 200 миллионов рублей.

    Текила: «Что ты чувствовал, когда проигрывал мне 200 миллионов рублей в нарды?».

    Тарасов: «Честно, я понимал, что это игра. С чего вообще все началось?».

    Текила: «Мы начали играть по 5-10 тысяч. Потом что-то произошло. *** – и у же 300!».

    Тарасов: «А я расскажу, что произошло: Саша, когда играет в игры, постоянно придумывает свои правила – где-то умножение идет на 600 и так далее».

    Текила: «Какая разница? Ты же эти правила принимаешь? Ты их принял. Я точно так же влетел потом. Но в какой-то момент он завелся настолько, что влетел на 200 миллионов. Эта цифра... Я уже в прикол ее воспринимал, но я уверен, что у тебя был какой-то груз».

    • Тарасовы курируют медийный клуб «Родина Медиа».
    • У Тарасова 8 матчей за сборную России, 1 гол.
    • Игрок брал РПЛ с «Локомотивом».

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.08.2023 19:29
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +3733

      шахта Заполярная 9 часов назад

      Жаль что не на очко играл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +574

      Damir07 12 часов назад

      Он это так рассказывает как будто что то умное серьёзное сделал
      Это один из примеров показывае что наши кривоногие футболисты зажрались
      Вдумайтесь чтобы можно было бы сделать за эту сумму скольким людям мог бы помочь сколько жизней сколько детям помочь
      А он это говорит как будто нормально Д.Е.Б.И.Л. одним словом

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24997

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Так и хочется произнести нетленку С.В.Лаврова "Дебилы б л я д ь!"

      5
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      Рейтинг: +2104

      Fialet 13 часов назад

      Поубивал бы зажравшихся тварей.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9234

      vladik12 > Fialet 12 часов назад

      Опять бухой там?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8719

      Степашкин Вова 13 часов назад

      Ума нет считай калека(((

      1
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      Рейтинг: +396

      odessakmv 13 часов назад

      Журнашлисты пробивают ранее пробитое дно!

      5
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      Рейтинг: +300

      Марк Аврелий! 13 часов назад

      Настолько пох, что как-то даже неудобно!

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