Тарасов раскрыл, сколько денег тратит на жену

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о ежемесячных тратах на потребности своей супруги Анастасии Костенко.

«У жены все машины. Все на жену, я бомж. У меня вообще ничего нет. На обслуживание двух машин в месяц выходит 120 тысяч рублей.

Я очень щедрый, могу зайти в детский магазин и купить там что-то. На это уходит тысяч 50.

Благотворительностью занимаюсь постоянно, здесь подгадать невозможно. Мне пишут разные люди о помощи. В среднем они не просят вообще конкретную сумму. Трачу 15-20 тысяч рублей. Это все образно.

Конкретной суммы, которую я перевожу Насте, нет. Если что-то нужно, она говорит, я перевожу ей. Ну, я думаю, полмиллиона в месяц, плюс минус.

Полмиллиона на жену, но это со всем – различные оплаты, выходит такая сумма», – сообщил Тарасов.