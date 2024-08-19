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Тарасов раскрыл, сколько денег тратит на жену

19 августа 2024, 22:10

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о ежемесячных тратах на потребности своей супруги Анастасии Костенко.

«У жены все машины. Все на жену, я бомж. У меня вообще ничего нет. На обслуживание двух машин в месяц выходит 120 тысяч рублей.

Я очень щедрый, могу зайти в детский магазин и купить там что-то. На это уходит тысяч 50.

Благотворительностью занимаюсь постоянно, здесь подгадать невозможно. Мне пишут разные люди о помощи. В среднем они не просят вообще конкретную сумму. Трачу 15-20 тысяч рублей. Это все образно.

Конкретной суммы, которую я перевожу Насте, нет. Если что-то нужно, она говорит, я перевожу ей. Ну, я думаю, полмиллиона в месяц, плюс минус.

Полмиллиона на жену, но это со всем – различные оплаты, выходит такая сумма», – сообщил Тарасов.

  • Футболист закончил карьеру в 2021 году.
  • Сейчас Дмитрий курирует медийную команду «Родина Медиа».
  • За «Локомотив» он выступал с 2010 по 2019 год, 1 раз выиграл РПЛ и трижды Кубок России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Родина Медиа Тарасов Дмитрий
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