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    • Тарасов рассказал, как Бузова встречала его в аэропорту в костюме пингвина

    Тарасов рассказал, как Бузова встречала его в аэропорту в костюме пингвина

    Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов вспомнил, как однажды поругался с Ольгой Бузовой из-за ее специфического сюрприза.

    «Мы были на сборах с «Локомотивом» лет, наверное, восемь назад. Прилетаем с них чартером во «Внуково-3». Оля звонит, говорит, что меня встретит. Я говорю: «Да, конечно».

    Она мне решила сделать сюрприз. Представляете: закрытый терминал, вся команда выходит из аэропорта. Я иду, у меня был определенный авторитет, рядом со мной другие игроки.

    Вижу метрах в пятидесяти стоит Range Rover. И оттуда выходит Оля, в костюме пингвина. Она не попала в мое настроение вообще. Мы тогда очень сильно поругались.

    Уже в машине говорю: «Выкинь ***». Она сняла [костюм], выкинула. Говорит: «Ты ничего не понимаешь, это был сюрприз, я хотела сделать приятно».

    Сейчас, конечно, да, респект большой за это. В тот момент я вообще *** не понял этого. Мне было за свой авторитет страшно.

    На следующей тренировке, в раздевалке, слышу кто-то что-то ***: «Что это за пингвин был?». Я подхожу, это был какой-то молодой парень, и говорю: «Еще раз *** услышу…». Он все понял», – рассказал Тарасов.

    • Бузова и Тарасов были вместе в 2012-2016 годах.
    • Сейчас Дмитрий курирует медийную команду «Родина Медиа».
    • С «Локо» он брал РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»

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    Сегодня, 16:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Эдуард-Васильев-vkontakte 1 час назад

      Единственное, на чём сейчас можно играть это на хоккее в НХЛ. Есть отличный десятилетний сервис. Сам играю с ними. Катают каждую ночь. Ищите: nhlprognoz точка ru.

      0
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      Рейтинг: +20243

      ilichkadr 2 часа назад

      Представляю, чтобы было с Димой, если бы вместо пингвина вышел дикобраз.

      1
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      Рейтинг: +3198

      Болотоход > ilichkadr 1 час назад

      Так там и так дикобраз.только в костюме)))

      1
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      Рейтинг: +974

      Rabinovi_ch 2 часа назад

      Авторитетный какой... Авторитет зарабатывают своими поступками и делами, а не тем, чтоб с кислым лицом ходить на серьезе, когда любимый в тот момент для тебя человек, хотел поднять тебе настроение и увидеть твою улыбку.

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