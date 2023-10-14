Тарасов рассказал, как Бузова встречала его в аэропорту в костюме пингвина

Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов вспомнил, как однажды поругался с Ольгой Бузовой из-за ее специфического сюрприза.

«Мы были на сборах с «Локомотивом» лет, наверное, восемь назад. Прилетаем с них чартером во «Внуково-3». Оля звонит, говорит, что меня встретит. Я говорю: «Да, конечно».

Она мне решила сделать сюрприз. Представляете: закрытый терминал, вся команда выходит из аэропорта. Я иду, у меня был определенный авторитет, рядом со мной другие игроки.

Вижу метрах в пятидесяти стоит Range Rover. И оттуда выходит Оля, в костюме пингвина. Она не попала в мое настроение вообще. Мы тогда очень сильно поругались.

Уже в машине говорю: «Выкинь ***». Она сняла [костюм], выкинула. Говорит: «Ты ничего не понимаешь, это был сюрприз, я хотела сделать приятно».

Сейчас, конечно, да, респект большой за это. В тот момент я вообще *** не понял этого. Мне было за свой авторитет страшно.

На следующей тренировке, в раздевалке, слышу кто-то что-то ***: «Что это за пингвин был?». Я подхожу, это был какой-то молодой парень, и говорю: «Еще раз *** услышу…». Он все понял», – рассказал Тарасов.

Бузова и Тарасов были вместе в 2012-2016 годах.

Сейчас Дмитрий курирует медийную команду «Родина Медиа».

С «Локо» он брал РПЛ.

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