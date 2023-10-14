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  • Тарасов рассказал, как Бузова встречала его в аэропорту в костюме пингвина

Тарасов рассказал, как Бузова встречала его в аэропорту в костюме пингвина

14 октября 2023, 16:53
5

Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов вспомнил, как однажды поругался с Ольгой Бузовой из-за ее специфического сюрприза.

«Мы были на сборах с «Локомотивом» лет, наверное, восемь назад. Прилетаем с них чартером во «Внуково-3». Оля звонит, говорит, что меня встретит. Я говорю: «Да, конечно».

Она мне решила сделать сюрприз. Представляете: закрытый терминал, вся команда выходит из аэропорта. Я иду, у меня был определенный авторитет, рядом со мной другие игроки.

Вижу метрах в пятидесяти стоит Range Rover. И оттуда выходит Оля, в костюме пингвина. Она не попала в мое настроение вообще. Мы тогда очень сильно поругались.

Уже в машине говорю: «Выкинь ***». Она сняла [костюм], выкинула. Говорит: «Ты ничего не понимаешь, это был сюрприз, я хотела сделать приятно».

Сейчас, конечно, да, респект большой за это. В тот момент я вообще *** не понял этого. Мне было за свой авторитет страшно.

На следующей тренировке, в раздевалке, слышу кто-то что-то ***: «Что это за пингвин был?». Я подхожу, это был какой-то молодой парень, и говорю: «Еще раз *** услышу…». Он все понял», – рассказал Тарасов.

  • Бузова и Тарасов были вместе в 2012-2016 годах.
  • Сейчас Дмитрий курирует медийную команду «Родина Медиа».
  • С «Локо» он брал РПЛ.

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Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Родина Медиа Тарасов Дмитрий
Комментарии (5)
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Rabinovi_ch
1697293273
Авторитетный какой... Авторитет зарабатывают своими поступками и делами, а не тем, чтоб с кислым лицом ходить на серьезе, когда любимый в тот момент для тебя человек, хотел поднять тебе настроение и увидеть твою улыбку.
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ilichkadr
1697294466
Представляю, чтобы было с Димой, если бы вместо пингвина вышел дикобраз.
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Эдуард-Васильев-vkontakte
1697297373
Единственное, на чём сейчас можно играть это на хоккее в НХЛ. Есть отличный десятилетний сервис. Сам играю с ними. Катают каждую ночь. Ищите: nhlprognoz точка ru.
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Kat'ka
1697369772
Да кем он был до Бузовой? Никто не знает этого авторитетного чувачка.Мало того что сейчас вся семейка как паразиты на чужой славе и известности выезжают, такими вот комментариями- неблагодарные твари. Катаются по морям и плодятся, а че еще делать?Дима вытянул счастливый билетик и просрал его.Сиди теперь на попе ровно и строчи,поезд ушел, а семью кормить надо.
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kvm
1711621523
глупый пингвин
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