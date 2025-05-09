Клуб Басты возглавил бывший футболист сборной России

Главным тренером СКА из Ростова-на-Дону стал бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка.
«В медиафутболе Андрей Каряка вписал свое имя в историю, как обладатель Суперкубка, а также чемпион третьего сезона Winline MFL с командой «Родина Медиа».
Добро пожаловать! Уверены в долгосрочном и успешном сотрудничестве, а также в ярких победах при новом тренерском штабе!», – говорится в сообщении медиафутбольного клуба.
- СКА, которым владеет рэпер Василий Вакуленко (Баста), с 2024 года выступает в медифутболе.
- 47-летний Каряка ранее работал на профессиональном уровне в качестве ассистента в «Амкаре», «Родине» и «Торпедо».
Источник: телеграм-канал «ФК СКА Ростов-на-Дону»