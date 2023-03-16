Ирина Алексеева в 2014 году выиграла на конкурсе «Мисс Москва». Сразу после этого на девушку обрушился шквал критики – многие считали, что она незаслуженно получила награду, ее внешность показалась им недостаточно привлекательной для получения премии.

Кто-то считал, что Алексеева неспроста получила свой титул, а кто-то сравнивал Ирину с российским футболистом Александром Кокориным.

Девушка тогда говорила, что против нее ведется спланированная акция, и что в интернет специально публикуются неудачные кадры с конкурса: «Вы же видите – выложена везде одна и та же фотография, совершенно неудачная. И если сравнить мои фотографии, сделанные в зале или на отдыхе, с той – видно, что это практически два разных человека».

С тех пор Алексеева сильно изменилась: сейчас ей 26 лет, она вышла замуж и родила ребенка.

Возможно, критика в 2014 году повлияла на Ирину – она отказалась от публичного образа жизни и редко выставляет фотографии в социальных сетях.

Фото: соцсети Ирины Алексеевой, www.woman.ru

Бывшая девушка Роналду Ирина Шейк показала татуировку на обнаженной груди

Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США