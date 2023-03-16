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    Как сейчас выглядит Мисс Москва-2014: девушка, похожая на Кокорина

    Ирина Алексеева в 2014 году выиграла на конкурсе «Мисс Москва». Сразу после этого на девушку обрушился шквал критики – многие считали, что она незаслуженно получила награду, ее внешность показалась им недостаточно привлекательной для получения премии.

    Кто-то считал, что Алексеева неспроста получила свой титул, а кто-то сравнивал Ирину с российским футболистом Александром Кокориным.

    Девушка тогда говорила, что против нее ведется спланированная акция, и что в интернет специально публикуются неудачные кадры с конкурса: «Вы же видите – выложена везде одна и та же фотография, совершенно неудачная. И если сравнить мои фотографии, сделанные в зале или на отдыхе, с той – видно, что это практически два разных человека».

    С тех пор Алексеева сильно изменилась: сейчас ей 26 лет, она вышла замуж и родила ребенка.

    Возможно, критика в 2014 году повлияла на Ирину – она отказалась от публичного образа жизни и редко выставляет фотографии в социальных сетях.

    Фото: соцсети Ирины Алексеевой, www.woman.ru

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2023 16:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +116

      dauzhhhhh 11 часов назад

      А где тут футбол ? Только потому что Коку притянули непонятно как ? )))

      0
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 15 часов назад

      ВААААААУ СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ

      0
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      Рейтинг: +12129

      BRO_football 15 часов назад

      Ну так просто для фотографий нанесла больше макияжа на лицо, поэтому выглядит нормально. А без макияжа это один-в-один Кокорин.

      2
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      Рейтинг: +922

      Таврида 15 часов назад

      Просто с тюрьмы вышло два Кокорина, один попытался обратно в футбол играть, а второе - вот это, суть Кокорина...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18171

      ilichkadr 15 часов назад

      Деваха больше похожа на лошадь, чем на Кокорина.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4718

      Питерский князь 16 часов назад

      Главный мужик мАсквы, почетное звание, принадлежит Элтану Джону!
      :)))

      1
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      Рейтинг: +954

      Юрэс 16 часов назад

      АХРИНЕТЬ!!!!!! Ты КТО!?!?!?!?!?!?

      0
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      Рейтинг: +55023

      MaxRnD 16 часов назад

      Адъ

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      Рейтинг: +3132

      fakeid > MaxRnD 16 часов назад

      и израиль

      3
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