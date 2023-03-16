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  • Как сейчас выглядит Мисс Москва-2014: девушка, похожая на Кокорина

Как сейчас выглядит Мисс Москва-2014: девушка, похожая на Кокорина

16 марта 2023, 16:17
7

Ирина Алексеева в 2014 году выиграла на конкурсе «Мисс Москва». Сразу после этого на девушку обрушился шквал критики – многие считали, что она незаслуженно получила награду, ее внешность показалась им недостаточно привлекательной для получения премии.

Кто-то считал, что Алексеева неспроста получила свой титул, а кто-то сравнивал Ирину с российским футболистом Александром Кокориным.

Девушка тогда говорила, что против нее ведется спланированная акция, и что в интернет специально публикуются неудачные кадры с конкурса: «Вы же видите – выложена везде одна и та же фотография, совершенно неудачная. И если сравнить мои фотографии, сделанные в зале или на отдыхе, с той – видно, что это практически два разных человека».

С тех пор Алексеева сильно изменилась: сейчас ей 26 лет, она вышла замуж и родила ребенка.

Возможно, критика в 2014 году повлияла на Ирину – она отказалась от публичного образа жизни и редко выставляет фотографии в социальных сетях.

Фото: соцсети Ирины Алексеевой, www.woman.ru

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Источник: «Бомбардир»
Арис Кокорин Александр
Комментарии (7)
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MaxRnD
1678972910
Адъ
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Юрэс
1678973000
АХРИНЕТЬ!!!!!! Ты КТО!?!?!?!?!?!?
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ilichkadr
1678973572
Деваха больше похожа на лошадь, чем на Кокорина.
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Таврида
1678974457
Просто с тюрьмы вышло два Кокорина, один попытался обратно в футбол играть, а второе - вот это, суть Кокорина...
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BRO_football
1678975784
Ну так просто для фотографий нанесла больше макияжа на лицо, поэтому выглядит нормально. А без макияжа это один-в-один Кокорин.
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Axe111
1678976654
ВААААААУ СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ
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АлексМак
1679740804
Красавица с лошадиной мордой лица. Тихий ужас. И видимо здесь становится трудно публиковать нормальные новости,- всякой херью разбавляют всё больше.
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