Российская супермодель Ирина Шейк продемонстрировала новую татуировку.

Бывшая девушка Криштиану Роналду опубликовала фотографию в соцсети. На фото она обнажила грудь, на которой красуется ее имя – IRINA.

Шейк – уроженка челябинской области. Ей сейчас 37 лет.

Ирина состояла в отношениях с Роналду с 2010 по 2015 год.

Фото: соцсети Ирины Шейк

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