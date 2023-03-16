Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бывшая девушка Роналду Ирина Шейк показала татуировку на обнаженной груди

    Российская супермодель Ирина Шейк продемонстрировала новую татуировку.

    Бывшая девушка Криштиану Роналду опубликовала фотографию в соцсети. На фото она обнажила грудь, на которой красуется ее имя – IRINA.

    • Шейк – уроженка челябинской области. Ей сейчас 37 лет.
    • Ирина состояла в отношениях с Роналду с 2010 по 2015 год.

    Фото: соцсети Ирины Шейк

    Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 1 час назад

      Да. не повезло Рональду с тобой, вот по этому ты сейчас и показываешь сиськи, а нормальная живет с ним

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3462

      FRZZ 2 часа назад

      Bombardir, а на заднице у неё что написано???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Бригадный 5 часов назад

      Впечатляюще! Сразу два сильных впечатления: (1) Ох, и дура! (2) Ужжос, нахер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2054

      almanev 5 часов назад

      А грудь то где?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14480

      playsh 12 часов назад

      Браво Иришка,Россиянка,спасибо.Ты суперзвезду футбола в руках держала,в нужное русло направляла,что бы всякие там Дзюблы скромнее были,нос свой не задирали...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11