Да. не повезло Рональду с тобой, вот по этому ты сейчас и показываешь сиськи, а нормальная живет с ним
Российская супермодель Ирина Шейк продемонстрировала новую татуировку.
Бывшая девушка Криштиану Роналду опубликовала фотографию в соцсети. На фото она обнажила грудь, на которой красуется ее имя – IRINA.
- Шейк – уроженка челябинской области. Ей сейчас 37 лет.
- Ирина состояла в отношениях с Роналду с 2010 по 2015 год.
Фото: соцсети Ирины Шейк
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