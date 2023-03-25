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Редкие фото девушки Хвичи – она почти не появляется на публике

25 марта 2023, 02:20
16

Хвича – хедлайнер сезона Серии А и один из самых ярких игроков европейского футбола прямо сейчас. Один из самых больших вопросов вокруг него касается личной жизни, с кем встречается Кварацхелия.

И есть ответ – Ница Тавадзе. Они познакомились через общего друга. Ница на год младше Хвичи, она учится в Грузии и иногда прилетает к своему молодому человеку в Неаполь. Они знакомы около двух лет. Сам Хвича называет девушку эмоциональной. И рассказывает про нее:

«Жены или невесты футболистов знают, что они не каждый день могут звонить или писать, так как у нас режим, тренировки и игры. Моя девушка знает это хорошо и все осознает».

Ница

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Италия. Серия А Красивый футбол Наполи Кварацхелия Хвича
Комментарии (16)
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Benifacto
1679678034
"он учится в Грузии и иногда прилетает к своему молодому человеку" вы хотя бы читали что пишете, разок глазами пробежали, чисто себя проверить, не раз вам на это указывал, но что взять с поколения ЕГЭ!
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lek!
1679678327
Он похож на ребёнка девушка Хвичи
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raritet
1679678415
Вот наконец то, хорошая простая девушка и настоящий грузин.Приятно глазу.
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SanekGol
1679679359
На третьем фото она за руки с Пашей Волей держится
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Fialet
1679688436
А зачем в наморднике фотографироваться? Фу...
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lNeTl
1679718718
Ничего не понял. Так как её зовут? Нина или Ница?
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ВетеR
1679722213
приятная и естественная девушка не сравнить с большинством лупатых и сисяьых жён футболёров из рпл
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