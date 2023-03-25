Редкие фото девушки Хвичи – она почти не появляется на публике

Хвича – хедлайнер сезона Серии А и один из самых ярких игроков европейского футбола прямо сейчас. Один из самых больших вопросов вокруг него касается личной жизни, с кем встречается Кварацхелия.

И есть ответ – Ница Тавадзе. Они познакомились через общего друга. Ница на год младше Хвичи, она учится в Грузии и иногда прилетает к своему молодому человеку в Неаполь. Они знакомы около двух лет. Сам Хвича называет девушку эмоциональной. И рассказывает про нее:

«Жены или невесты футболистов знают, что они не каждый день могут звонить или писать, так как у нас режим, тренировки и игры. Моя девушка знает это хорошо и все осознает».

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