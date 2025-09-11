Министр спорта России пригрозил Карпину

Министр спорта РФ Михаил Дегтярeв высказался о недовольстве тренеров грядущим ужесточением лимита на легионеров в чемпионате.

Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

– Как вы относитесь к словам Семака, который раскритиковал лимит?

– А кто это?

– Главный тренер «Зенита».

– Да? А я, искренне, и не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма.

– Тренер сборной России тоже скептически относится к лимиту.

– Тренера сборной знаю – Карпин. Я его в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз.

– Каким образом?

– Будет комиссия, обсуждать будем.

– Он может покинуть свой пост?

– Я не знаю.