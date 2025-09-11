Введите ваш ник на сайте
Министр спорта России пригрозил Карпину

Сегодня, 14:46
26

Министр спорта РФ Михаил Дегтярeв высказался о недовольстве тренеров грядущим ужесточением лимита на легионеров в чемпионате.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

– Как вы относитесь к словам Семака, который раскритиковал лимит?

– А кто это?

– Главный тренер «Зенита».

– Да? А я, искренне, и не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма.

– Тренер сборной России тоже скептически относится к лимиту.

Тренера сборной знаю – Карпин. Я его в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз.

– Каким образом?

– Будет комиссия, обсуждать будем.

– Он может покинуть свой пост?

– Я не знаю.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Дегтярев Михаил
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1757594258
А между кем и кем этот диалог? Один из них точно му---
Ответить
партизан84
1757594291
пусть на двери своего кабинета прикрепит 500р, может внутри появятся адекватные инициативы и решения.
Ответить
Цугундeр
1757594327
Половина сознательно-неосознанной жизни в ЛДПР и госдура с губернаторством наложили неотразимый отпечаток на идеи и высказывания Мишутки.. В данном случае- наклали.)
Ответить
Dmitty
1757595508
Министр..., а завтра... Кто такой Семак - не знает. Ну-ну. Ждите "приглашения" к дядюшке Миллеру.
Ответить
...короче
1757595914
...чего-то это напоминает - "Я на колчаковских фронтах раненный" и "Взять всё и поделить!"(с)...
Ответить
PHILADELPHIA 0001
1757595926
Клиника
Ответить
Cleaner
1757596580
По этому интервью полагаю, что министр спорта России глубоко дебилоидный чиновник...((((((((((((((
Ответить
OldenVad
1757598117
Человек который не разбирается в футболе но что то там хочет отрегулировать. Итак во всем (
Ответить
FFR
1757598684
Интересно, в России все министры такие? ))
Ответить
aaaaahhhh
1757599758
очередной министр дегенерат. вознёсся. а за это может воздаться...
Ответить
