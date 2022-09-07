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    Самуэль Жиго - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Самуэль
    Фамилия Жиго
    Команда Марсель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 октября 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 46' Клермон 0:2 Марсель Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 1' - 90' Марсель 2:1 ПСЖ Франция. Кубок, 1/8 финала
    05.02.2023 1' - 90' Марсель 1:3 Ницца Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
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