Самуэль Жиго - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Жиго
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Жиго
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|1' - 46'
|Клермон
|0:2
|Марсель
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Марсель
|2:1
|ПСЖ
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|05.02.2023
|1' - 90'
|Марсель
|1:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|10' -73'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.10.2022
|1' -60'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:1
|Марсель (Марсель)
|12.10.2022
|64' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|04.10.2022
|77' -90'
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Спортинг (Лиссабон)
|07.09.2022
|1' -87'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Марсель (Марсель)