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Серия А 2026/2027
Команды
Лацио
Самуэль Жиго
Статистика
€ 1,20 млн
Самуэль Жиго - статистика
Лацио
12 октября 1993 (32)
#2 | Защитник
187 см
Франция
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
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Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Команда
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Г
П
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Лацио
1
0
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1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1/4 финала
Интер
2 : 0
25.02.2025
Лацио
1' - 90'
75'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
3 : 1
05.12.2024
Наполи
1' - 90'
32'
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