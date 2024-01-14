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    • Реакция агента Жиго на возможный трансфер игрока в «Локомотив»

    Реакция агента Жиго на возможный трансфер игрока в «Локомотив»

    Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самюэля Жиго, прокомментировал слухи о возможном трансфере игрока в «Локомотив».

    «С нами не связывались посредники. Мы вообще их избегаем. Никто из «Локомотива» с нами тоже не связывался.

    У Самюэля крепкая история с московским «Спартаком». Ему было бы сложно выступать за другой клуб в России», – сказал агент Беншенафи.

    • В 2018-2022 годах Жиго выступал за «Спартак».
    • С командой он брал Кубок России.
    • 30-летний Жиго провел в сезоне Лиги 1 13 матчей, забил 2 гола.

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    Источник: Sport24

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