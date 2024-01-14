Реакция агента Жиго на возможный трансфер игрока в «Локомотив»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самюэля Жиго, прокомментировал слухи о возможном трансфере игрока в «Локомотив».

«С нами не связывались посредники. Мы вообще их избегаем. Никто из «Локомотива» с нами тоже не связывался.

У Самюэля крепкая история с московским «Спартаком». Ему было бы сложно выступать за другой клуб в России», – сказал агент Беншенафи.