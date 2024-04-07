Стали известны шансы на возможное возвращение Жиго в «Спартак» этим летом

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самюэля Жиго, оценил шансы на возможное возвращения француза в «Спартак».

«Жиго этим летом может вернуться в «Спартак»? Он следит за результатами команды. Контракт Самуэля с «Марселем» действует до 2026 года. Ему очень нравится «Спартак», но вернуться этим летом будет сложно.

Он до сих пор общается с некоторыми игроками команды, потому что мы с ним болеем за «Спартак»! – сказал агент.