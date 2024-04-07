Стали известны шансы на возможное возвращение Жиго в «Спартак» этим летом

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самюэля Жиго, оценил шансы на возможное возвращения француза в «Спартак».
«Жиго этим летом может вернуться в «Спартак»? Он следит за результатами команды. Контракт Самуэля с «Марселем» действует до 2026 года. Ему очень нравится «Спартак», но вернуться этим летом будет сложно.
Он до сих пор общается с некоторыми игроками команды, потому что мы с ним болеем за «Спартак»! – сказал агент.
- Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.
- Он провел за клуб 110 матчей и выиграл Кубок России.