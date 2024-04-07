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    • Стали известны шансы на возможное возвращение Жиго в «Спартак» этим летом

    Стали известны шансы на возможное возвращение Жиго в «Спартак» этим летом

    Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самюэля Жиго, оценил шансы на возможное возвращения француза в «Спартак».

    «Жиго этим летом может вернуться в «Спартак»? Он следит за результатами команды. Контракт Самуэля с «Марселем» действует до 2026 года. Ему очень нравится «Спартак», но вернуться этим летом будет сложно.

    Он до сих пор общается с некоторыми игроками команды, потому что мы с ним болеем за «Спартак»! – сказал агент.

    • Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.
    • Он провел за клуб 110 матчей и выиграл Кубок России.

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    Источник: Metaratings.ru

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    07.04.2024 20:35
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    Комментарии (6)
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    VPERDIV SPARTAK
    1712511845
    Вилами по воде
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    СпорЦмен
    1712512236
    Самое время вернуть Моцарта! :)))
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    Alex Flash
    1712517177
    Бабич и Жиго - супер пара
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    ySS
    1712518763
    К чему это сообщение?
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    =Cпapтак=
    1712542450
    Жиго бы в пару с Бабичем и было бы огонь
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