Агент Жиго прокомментировал возможность возвращения игрока в «Спартак»

Агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго Мохамед Беншенафи высказался о возможном возвращении игрока в «Спартак».

Футболист не входит в планы нового главного тренера французского клуба Роберто Де Дзерби. Как сообщает le10sport со ссылкой на L’Equipe, 30-летний Жиго тренируется отдельно от команды и может покинуть клуб по ходу этого трансферного окна.

«Для Самуэля прежде всего важна зарплата марсельского клуба. Из России со мной никто не связался, но мы не закрываем дверь в Россию. У Самуэля приятные воспоминания о московском «Спартаке».

«Спартак» – очень большой клуб, а Самуэль очень любит и его, и искренних болельщиков красно‑белых. Если «Спартак» позвонит мне, то почему бы и нет», – сказал Беншенафи «Матч ТВ».