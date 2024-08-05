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  • Агент Жиго заявил о готовности вести переговоры со «Спартаком»

Агент Жиго заявил о готовности вести переговоры со «Спартаком»

5 августа 2024, 16:08
11

Мохамед Беншенафи, агент центрального защитника «Марселя» Самуэля Жиго, допустил возвращение игрока в «Спартак».

«Самуэль собирается покинуть «Марсель» этим летом. Возвращение в «Спартак» может быть непростым решением.

Самуэль любит «Спартак» и его болельщиков. Если бы представители «Спартака» позвонили бы мне, я бы с удовольствием поговорил с ними насчет его возвращения», – сказал агент.

  • Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.
  • Он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 110 матчах.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Марсель Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (11)
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Spartak_forv@
1722864081
Ну,если выбирать между Жиго и Абеной,то конечно Жиго,но он вроде как к семье своей рвался,что поменялось то?
Ответить
алдан2014
1722864402
Жиго зажигал хорошо,радовал
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Таврида
1722864596
Таньга спартак давай, э...
Ответить
Цугундeр
1722865049
Спартак -как прорубь. Или поймать в ней что-то можно , или всплывёт что-нибудь. Хотя , этот налим был хорош .
Ответить
NewLife
1722866778
Если в хорошей форме, то была бы неплохая связка с Бабичем вместо Чернова.
Ответить
DVOK68
1722867187
Будь полномочен принимать подобные решения-был бы рад переходу "царя Леонида")
Ответить
subbotaspartak
1722868478
Деньги кончаются? С женой развёлся, которая желала во Францию?
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alefreddy
1722873953
хорошо бы возвратить но почему во Франции нет спроса
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