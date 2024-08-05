Агент Жиго заявил о готовности вести переговоры со «Спартаком»

Мохамед Беншенафи, агент центрального защитника «Марселя» Самуэля Жиго, допустил возвращение игрока в «Спартак».

«Самуэль собирается покинуть «Марсель» этим летом. Возвращение в «Спартак» может быть непростым решением.

Самуэль любит «Спартак» и его болельщиков. Если бы представители «Спартака» позвонили бы мне, я бы с удовольствием поговорил с ними насчет его возвращения», – сказал агент.