Жиго получил два предложения

Центральный защитник «Марселя» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в Италии или Саудовской Аравии.
Провансальцы не рассчитывают на экс-игрока «Спартака». Ожидалось, что он уйдет в «Лацио». Стороны были близки к итоговой договоренности.
Однако в ситуацию вмешался неназванный саудовский клуб. Он сделал французу более выгодное предложение.
- Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.
- Он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 110 матчах.
- Рыночная стоимость центрбека – 9 млн евро.
Источник: твиттер Жюльена Фромена