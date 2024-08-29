Жиго получил два предложения

Центральный защитник «Марселя» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в Италии или Саудовской Аравии.

Провансальцы не рассчитывают на экс-игрока «Спартака». Ожидалось, что он уйдет в «Лацио». Стороны были близки к итоговой договоренности.

Однако в ситуацию вмешался неназванный саудовский клуб. Он сделал французу более выгодное предложение.