Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой высказался о возможном возвращении Жиго в «Спартак»

Мостовой высказался о возможном возвращении Жиго в «Спартак»

6 августа 2024, 00:24
2

Александр Мостовой ответил, нуждается ли «Спартак» в защитнике «Марселя» Самуэле Жиго.

– Хотите ли вы возвращения Жиго в «Спартак»?

– Как футболиста – конечно. Не думаю, что его приход нарушит какой-то микроклимат в команде.

Там два года был человек, который вообще не видел футбол и не знал, что это такое, и не нарушал микроклимат. Я говорю про Абаскаля.

В «Зените» позиция центрального защитника тоже укомплектована, но почему-то они покупают кого-то. Там был незаменимый Родригао – раз, и он уже на скамеечке, играет Нино.

Так что футбол – такая штука: сегодня сыграл плохо, посадили, и кто-то выстрелил.

  • Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.
  • Он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 110 матчах.
  • Агент француза заявил о готовности вести переговоры с клубом РПЛ.

Еще по теме:
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 11
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок 4
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин» 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Марсель Жиго Самуэль Мостовой Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1722895897
В пару к бабичу было бы неплохо... Дуарте совсем уж надежд не вызывает
Ответить
alefreddy
1722927017
это лучше чем кота в мешке покупать.Проверенный(правда в какой он форме пребывает?)
Ответить
Главные новости
Ротенберг предложил сыграть матч между сборными России по футболу и хоккею
13:40
2
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
3
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
7
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Все новости
Все новости
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
7
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
5
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
7
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+