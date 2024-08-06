Мостовой высказался о возможном возвращении Жиго в «Спартак»

Александр Мостовой ответил, нуждается ли «Спартак» в защитнике «Марселя» Самуэле Жиго.

– Хотите ли вы возвращения Жиго в «Спартак»?

– Как футболиста – конечно. Не думаю, что его приход нарушит какой-то микроклимат в команде.

Там два года был человек, который вообще не видел футбол и не знал, что это такое, и не нарушал микроклимат. Я говорю про Абаскаля.

В «Зените» позиция центрального защитника тоже укомплектована, но почему-то они покупают кого-то. Там был незаменимый Родригао – раз, и он уже на скамеечке, играет Нино.

Так что футбол – такая штука: сегодня сыграл плохо, посадили, и кто-то выстрелил.