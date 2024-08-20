Жиго хочет вернуться в «Спартак»

Стало известно о желании Самуэля Жиго снова играть за «Спартак».

Об этом рассказал известный барбер Алишер Джураев, который стриг французского защитника в период его пребывания в Москве.

– Его я стриг полгода, если не больше. И сейчас хорошо общаемся, даже наши семьи знакомы друг с другом.

Месяц назад Самуэль хотел приехать и подстричься, но я был в отпуске.

– Жиго прямо говорил, что собирается вернуться в Москву?

– Самуэль сейчас без клуба, но хочет вернуться в «Спартак», а его семья – устроиться в Москве.

Да, Жиго готов снова переехать в Россию. Но на данный момент, насколько знаю, находится во Франции, как и его родители.

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.

Он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 110 матчах.

Агент француза заявил о готовности вести переговоры с клубом РПЛ.

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