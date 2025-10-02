Все участники прощального матча Глушакова

11 октября состоится прощальный матч Дениса Глушакова. Встретятся ретрокоманды «Локомотива» и «Спартака».
Составы команд.
«Локомотив»: Дмитрий Лоськов, Владимир Маминов, Сергей Гуренко, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Маринато Гильерме, Сергей Овчинников и другие. Тренер – Юрий Павлович Семин.
«Спартак»: Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Александр Филимонов, Артем Ребров, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Никита Баженов и Александр Самедов. Тренер – Олег Иванович Романцев.
Глушаков сыграет по тайму за обе команды.
