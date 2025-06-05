Агент Карреры высказался об интересе из России к тренеру

Спортивный менеджер Андреа Д’Амико, который представляет интересы бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, высказался о возможности работы итальянца в РФ.
«Массимо открыт для предложений из России», – сказал агент.
- По данным «Спорт-Экспресса», Каррера находится в шорт-листе канидатов на пост главного тренера «Пари НН».
- На эту должность также претендуют Игорь Осинькин и Марцел Личка.
- Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.
- «Пари НН» может получить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.
- Каррера возглавлял «Спартак» в 2016–2018 годах. Под его руководством клуб в последний раз стал чемпионом в сезоне-2016/17.
- Последним клубом 61-летнего специалиста был «Асколи», который он возглавлял в марте–сентябре 2024 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»