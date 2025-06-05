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Агент Карреры высказался об интересе из России к тренеру

Сегодня, 08:38

Спортивный менеджер Андреа Д’Амико, который представляет интересы бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, высказался о возможности работы итальянца в РФ.

«Массимо открыт для предложений из России», – сказал агент.

  • По данным «Спорт-Экспресса», Каррера находится в шорт-листе канидатов на пост главного тренера «Пари НН».
  • На эту должность также претендуют Игорь Осинькин и Марцел Личка.
  • Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.
  • «Пари НН» может получить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.
  • Каррера возглавлял «Спартак» в 2016–2018 годах. Под его руководством клуб в последний раз стал чемпионом в сезоне-2016/17.
  • Последним клубом 61-летнего специалиста был «Асколи», который он возглавлял в марте–сентябре 2024 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Пари НН Каррера Массимо
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