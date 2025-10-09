Карреру назвали «шарлатаном» и «инфоцыганом»

Автор Спортса Вадим Лукомский пренебрежительно высказался о фигуре экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры.

«Кто бы ни приходил в команду, болельщикам всегда хочется услышать что-то позитивное. Но мое мнение о Каррере ни капли не комплиментарно.

Без предвзятости или личных претензий – в моих глазах это шарлатан и инфоцыган. Массимо получает назначения, продавая людям воздух и мифологические достижения, в то время как не имеет ни тренерской мысли, ни системы», – считает Лукомский.