Карреру назвали «шарлатаном» и «инфоцыганом»

Автор Спортса Вадим Лукомский пренебрежительно высказался о фигуре экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры.
«Кто бы ни приходил в команду, болельщикам всегда хочется услышать что-то позитивное. Но мое мнение о Каррере ни капли не комплиментарно.
Без предвзятости или личных претензий – в моих глазах это шарлатан и инфоцыган. Массимо получает назначения, продавая людям воздух и мифологические достижения, в то время как не имеет ни тренерской мысли, ни системы», – считает Лукомский.
- Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.
- Итальянец привел команду к чемпионству.
- С тех пор выше 2-го места «Спартак» не финишировал в РПЛ.
Источник: ASnews.kz