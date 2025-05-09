Каррера ответил, что сделает «Спартак» сильнее

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера надеется на скорейшее возвращение московской команды в еврокубки.

«Конечно, мне хочется увидеть «Спартак» в Лиге чемпионов – это было бы очень здорово. Не знаю, когда это станет возможным, но надеюсь, что в ближайшее время.

Участие в еврокубках точно сделает «Спартак» сильнее», – заявил Каррера.