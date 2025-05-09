Каррера ответил, что сделает «Спартак» сильнее

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера надеется на скорейшее возвращение московской команды в еврокубки.
«Конечно, мне хочется увидеть «Спартак» в Лиге чемпионов – это было бы очень здорово. Не знаю, когда это станет возможным, но надеюсь, что в ближайшее время.
Участие в еврокубках точно сделает «Спартак» сильнее», – заявил Каррера.
- Российские команды отстранены от участия в турнирах УЕФА с февраля 2022 года.
- «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 51 очком в 27 турах.
Источник: «РБ Спорт»