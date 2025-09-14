Ливай выделил общее между Станковичем и Каррерой

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия сравнил нынешнего тренера команды Деяна Станковича с Массимо Каррерой.

Каррера тренировал «Спартак» в 2016-2018 годах.

Ливай пересекался с итальянцем в АЕКе.

«Спартак» идет в РПЛ 7-м.

«Похож ли Станкович на Карреру? Они оба работают со страстью и очень увлечены и амбициозны. И Массимо, и Деян хотят побеждать. У них одинаковый менталитет в плане физической работы.

Главное для тренеров – победы и развитие игроков. Так что по амбициям, целям и работе Станкович и Каррера похожи», – сказал Гарсия.