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  • Завершил карьеру игрок, чей гол уволил из «Спартака» Аленичева и привел Карреру

Завершил карьеру игрок, чей гол уволил из «Спартака» Аленичева и привел Карреру

Сегодня, 08:48
1

Македонский нападающий Иван Тричковски объявил о завершении карьеры в 38 лет. Он стал спортивным директором кипрского АЕЛа.

Болельщикам «Спартака» Тричковски памятен по матчу квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа (0:1) в 2016 году. Тогда Иван забил единственный гол на 88-й минуте, который и выбил спартаковцев из турнира.

После матча из «Спартака» был уволен главный тренер Дмитрий Аленичев и назначен Массимо Каррера, приведший команду к чемпионству в 2017 году.

  • Больше всего матчей Тричковски провел именно на Кипре – 325 (АПОЭЛ, АЕК, АЕЛ и «Паралимни»).

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Источник: «Бомбардир»
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Спартак Тричковски Иван Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
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Комментарии (1)
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fakeid
1747203442
позор! аек, легия, санкт-галлен! а ещё от белупы отскочили в знаменитом матче) гы-гы! а как рапид надрал хряков! даже новое слово появилось - рапидометр! им измеряют некую глубину, на которую засадили спартачам! российский аналог - динамометр - был продемонстрирован пару дней назад, показало 2 единицы! ещё раз гы-гы!
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