Завершил карьеру игрок, чей гол уволил из «Спартака» Аленичева и привел Карреру

Македонский нападающий Иван Тричковски объявил о завершении карьеры в 38 лет. Он стал спортивным директором кипрского АЕЛа.

Болельщикам «Спартака» Тричковски памятен по матчу квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа (0:1) в 2016 году. Тогда Иван забил единственный гол на 88-й минуте, который и выбил спартаковцев из турнира.

После матча из «Спартака» был уволен главный тренер Дмитрий Аленичев и назначен Массимо Каррера, приведший команду к чемпионству в 2017 году.