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Массимо Каррера
Статистика
Массимо Каррера - статистика
Италия
22 апреля 1964 (62)
Тренер
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Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Греция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Греция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Товарищеские матчи 2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Россия. Кубок 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Суперкубок России 2017
Товарищеские матчи 2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Италии 2012
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Команда
И
В
П
Н
Асколи
9
3
2
4
Италия. Серия В, 38 тур
Асколи
2 : 1
10.05.2024
Пиза
Италия. Серия В, 37 тур
Палермо
2 : 2
05.05.2024
Асколи
Италия. Серия В, 36 тур
Асколи
0 : 1
01.05.2024
Козенца
Италия. Серия В, 35 тур
Тернана
0 : 1
27.04.2024
Асколи
Италия. Серия В, 34 тур
Асколи
0 : 0
20.04.2024
Модена
Италия. Серия В, 33 тур
Циттаделла
0 : 0
13.04.2024
Асколи
Италия. Серия В, 32 тур
Асколи
0 : 0
07.04.2024
Венеция
Италия. Серия В, 31 тур
Специя
2 : 1
01.04.2024
Асколи
Италия. Серия В, 30 тур
Асколи
4 : 1
17.03.2024
Лекко
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