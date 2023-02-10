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Массимо Каррера
Материалы
Массимо Каррера - материалы
Италия
22 апреля 1964 (62)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке
У Тедеско уже есть трофей и должность в топ-сборной.
10.02.2023 13:42
«Спартак» выбрал нового тренера как копию Карреры. Он и Ваноли поразительно похожи – но важно, что очень различаются условиями старта
Когда не можешь забыть бывшего.
15.12.2021 15:07
Самый важный матч «Спартака» в XXI веке – дерби с ЦСКА, где решилось чемпионство
Вообще, исторически 30 апреля – особенный день для «Спартака».
30.04.2020 15:38
Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы
Кандидатур как всегда много.
30.09.2019 12:00
79
Каррера без работы почти год – как у него дела?
Не скучал, но работать уже хочет.
13.09.2019 18:15
11 хороших тренеров, которые сейчас без работы
Каррера, Моуринью, Венгер и другие.
23.07.2019 20:40
14
Кононов VS Каррера – чей Спартак успешнее? Только цифры
В чью пользу?
30.04.2019 10:10
Каррера дал еще одно интервью: о «Спартаке», России и болельщиках
Главное из разговора Массимо с Марией Командной.
22.03.2019 13:55
15
Каррера впервые вернулся в Москву. Успел сразу на два матча
Кричалки, шутки, впечатления.
17.03.2019 22:55
3
«Мое поведение – реакция на действия Глушакова». Каррера – о «Спартаке», лайках, Трабукки
Большое интервью Массимо в программе Нобеля Арустамяна.
03.03.2019 10:43
17
Пиджак(или почему у Олега Георгиевича Кононова не получится в Спартаке) ?
в чем заключается ,образно выражаясь ,скептицизм?
15.01.2019 18:53
4
«Ребрейдинг» блога о Красно-белых
об изменениях ,касающихся самого блога и тд
29.12.2018 12:35
Как устроены дела в «Спартаке» – на примере одной фотогалереи
Опять скандал из-за Карреры.
25.12.2018 15:20
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Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава
Громкое интервью, которого мы все ждали
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«Отослал Дзюбе свою фотографию с надписью «Я – сектант». Кто рассказывает вам про «Спартак»
Большое интервью о клубе, Глушакове, журналистике и инсайдах.
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