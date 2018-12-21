Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава

Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава

Спустя два месяца после увольнения Карреры у Дениса Глушакова полно проблем. Фанаты «Спартака» обвиняют его в предательстве и сливе любимого тренера, игры нет, а жена шумно разводится с ним из-за измен, обвиняя в угрозах и манипулировании на теме алиментов.

Долгое время Глушаков молчал. Но недавно появился в программе Андрея Малахова, главном ток-шоу страны, и все рассказал.

Здесь – краткая выжимка основных слов.

О жене и алиментах

«Сколько мне скажут, столько и буду платить. Даже больше! Это моим детям. Но не тем людям, которые стоят и ждут на том берегу, что они сейчас будут Глушакова прессовать, заберут у него все, оприходуют Дарью – и до свидания. А потом Дарья скажет: «Денис, помоги».

О выбежавшем болельщике

«Адекватные болельщики понимают, что происходит, и многие все знают. Говорят, болельщик пришел за 10 минут до того, как выбежать. Говорят, он даже на футболе не был. У него была цель выбежать на футбольное поле и подбежать ко мне. Это тоже была заказуха, было спланировано. Второй болельщик выбежал пожать руку – там, говорят, какая-то букмекерская контора, кто-то заработал деньги. Была ставка, что выбежит болельщик».

Болельщик напал на Глушакова

О личной жизни

«Не буду говорить про личную жизнь, Дарья – мать моих детей, я благодарен ей за это. Но ей надо задуматься, зачем она все это делает. Потому что это интернет. Детям потом с этим жить. Вот о чем я переживаю прежде всего».

О Каррере

«Я отношусь к нему с уважением, у нас были приятные минуты сотрудничества. Хочу пожелать Массимо только удачи».

О травле и заговоре

«Большой футбол — это большие деньги, ни для кого не секрет. Есть люди, которые обиделись на меня, когда я подписывал контракт со «Спартаком». Я сделал это сам. Есть люди, которые, наверное, хотели заработать на моем контракте — они не заработали и держат обиду. А я уверен, что они замешаны и в том, что происходит на стадионе, с женой. Это большая компания.

Дарья — игрушка, а кто-то сидит и джойстиком управляет. Думаю, ей просто мозг запутали, запудрили. Вот она и ведет себя таким образом. Наверное, Дарья сидела в каких-то компаниях и рассказывала, какие зарплаты, где и что у нас. Люди услышали — ничего себе! Я не шикую — нет каких-то «Ламборгини» или гулянок».

Об аудиозаписях

«Разговор с супругой по телефону вышел некрасивым. Конечно, мне стыдно в свои тридцать один. Приезжала мама, которая ни разу не слышала такие слова от меня и спрашивала: откуда я знаю такие выражения.

Много фраз вырвано из контекста. Это связано с тем, что в какие-то моменты диалога я обращался на «вы». Я не знал, что меня пишут, может, это был диалог с кем-то другим. Данные аудиозаписи могли нарезать и слепить».

О «Спартаке» и трансфере

«Разговоры о моем уходе из «Спартака»? О каких разговорах вы говорите? О чем они? Я отношусь нормально ко всем командам, но я – спартаковец! Никуда не хочу уходить».

Полное интервью Дениса Глушакова вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Материалы по теме:

Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

«Отослал Дзюбе свою фотографию с надписью «Я – сектант». Кто рассказывает вам про «Спартак»

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ufos73
1545403730
Читал полную версию, читал и отплевывался, не в прямом смысле, противно как будто гАвно рассматриваешь.. Все плохие, один он хороший да несчастный... А на деле ни одного конкретного ответа, все рысплывчиво, да и вопросы были явно не самые сложные. Нет, не мужик он! П.С. Поржал про баню, мол это подстава (походу про коко и мамая начитался )))) ) наверное его заставили эту бабу тра*нуть )))
Ответить
Rabinovi_ch
1545406410
"Все пид***сы, один я Дартаньян!" Интервью кратко.
Ответить
Боцман59rus
1545409670
благодаря глушакову, Спартаку в режиме деликатной стирки состирнули грязное белье в передаче у первоканального п.и.т.а.р.а - это дно, для клуба,как минимум.
Ответить
Красный май
1545410489
Пришёл г а н д о н и ещё раз подтвердил всем, что он именно г а н д о н. А вы ожидали чего-то другого?
Ответить
Spartak 777
1545418118
Честно говоря на его семейные разборки мне наплевать , может даже если подумать я на стороне Дениса в этой ситуации , но вот что играть перестал и Карреру сплавил ....иди ка ты нах...й Глушак !!!
Ответить
Vizual
1545422460
Интересно сколько ему Малах отвалил чтобы рейт себе поднять
Ответить
Владислав Vlad
1545425944
А-а-а-а, вон оказывается, как всё было..... Извини Денис Гэ., что не верили тебе..... Мало того, что жертву из себя корчишь (так же, как и вначале прошлого сезона, когда не было контракта), так ещё и людей за идиотов держишь? Ну, ты и мерзость.
Ответить
TUMS
1545427716
Нашли о чем писать. Сайт становиться похожим на желтуху...
Ответить
ivany4
1545429806
Думал что восьмеркин на самом дне, со своими интервью и разборками с женой. Но он пришел к Малахову и "постучал снизу". Дерьмо ты Денис, а не мужик и капитан!!!
Ответить
Каратель помойников
1545473362
Помимо того что шлюшак п издобол,так он ещё тряпка конечная,к Малахову пришёл сопли пускать,про то какой он белый и пушистый и весь мир против него,ну и тварь
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
7
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
2
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
4
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
2
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
1
Все новости
Все новости
«Зенит» показал второй результат в истории РПЛ по числу голов в двух стартовых турах
14:20
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
4
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
1
Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»
12:11
2
Сын Соболева поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался
11:48
9
Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»
11:21
7
Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД на «Мерседесах»
11:03
7
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
10:18
Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым»
10:03
4
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»
09:48
7
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
09:23
5
Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»
09:08
1
Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»
08:58
11
Назван срок нового контракта Барко со «Спартаком»
08:48
3
Селюк: «Талалаев заинтересован в продажах игроков «Балтики», потому что получает процент»
08:17
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
5
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
2
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
7
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
2
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
20
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
2
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
7
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
Вчера, 23:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+