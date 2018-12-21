Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава

Спустя два месяца после увольнения Карреры у Дениса Глушакова полно проблем. Фанаты «Спартака» обвиняют его в предательстве и сливе любимого тренера, игры нет, а жена шумно разводится с ним из-за измен, обвиняя в угрозах и манипулировании на теме алиментов.

Долгое время Глушаков молчал. Но недавно появился в программе Андрея Малахова, главном ток-шоу страны, и все рассказал.

Здесь – краткая выжимка основных слов.

О жене и алиментах

«Сколько мне скажут, столько и буду платить. Даже больше! Это моим детям. Но не тем людям, которые стоят и ждут на том берегу, что они сейчас будут Глушакова прессовать, заберут у него все, оприходуют Дарью – и до свидания. А потом Дарья скажет: «Денис, помоги».

О выбежавшем болельщике

«Адекватные болельщики понимают, что происходит, и многие все знают. Говорят, болельщик пришел за 10 минут до того, как выбежать. Говорят, он даже на футболе не был. У него была цель выбежать на футбольное поле и подбежать ко мне. Это тоже была заказуха, было спланировано. Второй болельщик выбежал пожать руку – там, говорят, какая-то букмекерская контора, кто-то заработал деньги. Была ставка, что выбежит болельщик».

Болельщик напал на Глушакова

О личной жизни

«Не буду говорить про личную жизнь, Дарья – мать моих детей, я благодарен ей за это. Но ей надо задуматься, зачем она все это делает. Потому что это интернет. Детям потом с этим жить. Вот о чем я переживаю прежде всего».

О Каррере

«Я отношусь к нему с уважением, у нас были приятные минуты сотрудничества. Хочу пожелать Массимо только удачи».

О травле и заговоре

«Большой футбол — это большие деньги, ни для кого не секрет. Есть люди, которые обиделись на меня, когда я подписывал контракт со «Спартаком». Я сделал это сам. Есть люди, которые, наверное, хотели заработать на моем контракте — они не заработали и держат обиду. А я уверен, что они замешаны и в том, что происходит на стадионе, с женой. Это большая компания.

Дарья — игрушка, а кто-то сидит и джойстиком управляет. Думаю, ей просто мозг запутали, запудрили. Вот она и ведет себя таким образом. Наверное, Дарья сидела в каких-то компаниях и рассказывала, какие зарплаты, где и что у нас. Люди услышали — ничего себе! Я не шикую — нет каких-то «Ламборгини» или гулянок».

Об аудиозаписях

«Разговор с супругой по телефону вышел некрасивым. Конечно, мне стыдно в свои тридцать один. Приезжала мама, которая ни разу не слышала такие слова от меня и спрашивала: откуда я знаю такие выражения.

Много фраз вырвано из контекста. Это связано с тем, что в какие-то моменты диалога я обращался на «вы». Я не знал, что меня пишут, может, это был диалог с кем-то другим. Данные аудиозаписи могли нарезать и слепить».

О «Спартаке» и трансфере

«Разговоры о моем уходе из «Спартака»? О каких разговорах вы говорите? О чем они? Я отношусь нормально ко всем командам, но я – спартаковец! Никуда не хочу уходить».

Полное интервью Дениса Глушакова вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Материалы по теме:

Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

«Отослал Дзюбе свою фотографию с надписью «Я – сектант». Кто рассказывает вам про «Спартак»