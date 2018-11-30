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    Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс


    1
    Голосов: 18
    30.11.2018 19:15
    Он забил в дерби.

    С момента увольнения Карреры из «Спартака» прошло чуть больше месяца. С тех пор:

    • Главный тренер Рианчо сделал ситуацию еще хуже и прославился только бездарным стендапом на пресс-конференциях.

    Команда уволила бестолкового тренера и назначила более-менее востребованного специалиста, на которого очень сильно надеется.

    • Все это время болельщики «Спартака» пылесосят Дениса Глушакова. Причем «Иуда» – самая ласковая формулировка.

    Последний пункт с каждым днем бурлит все сильнее. Давайте разбираться в этой проблеме.

    Почему «Иуда»

    Вопрос болельщикам «Спартака». За что вы обзываете Глушакова?

    За то, что плохо играет? В таком случае вы должны были бы уже давно сжечь Комбарова и Ещенко. Слил тренера-любимчика? Вряд ли один человек сможет устроить переворот в такой большой организации.

    text

    Публикация от text (@fcsm_official)

    Капитан команды отражает настроение коллектива. Он не принимает важные решение о ротации, управленческом штабе, зарплатах игроков и тем более тренеров.

    У Глушакова и Карреры действительно был конфликт – это не для кого не секрет. А еще бывшего главного тренера «Спартака» не любил Наиль Измайлов, доктор Лю, Ханни (недавно он сказал: «Стараемся закрыть страницу, связанную с Каррерой. Атмосфера в «Спартаке» сейчас лучше») и несколько других игроков. Обвинять одного Глушакова в сливе Карреры – слишком глупо. Если трибуны посвящают ему персональные заряды, то где подобные кричалки о членах мифической ОПГ «Ромашка» и некоторых руководителях?

    В этом пункте стоит разобрать заявление «Фратрии», в котором напрягают сразу несколько пунктов.

    «К сожалению, Глушаков стал добиваться места в основе не спортивными принципами, а интригами внутри команды, в чем ему помогал Роман Пилипчук, желавший занять место Карреры»

    Получается, Каррера работал с потенциальным неприятелем, который, как сказал Рашид Рахимов, отзывался о «Спартаке» очень хорошо?

    «Ключевым событием стали выборы капитана команды на сезон-2018/19. За Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только 2 принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков «Спартака-2», которых он подговаривал голосовать за себя»

    Откуда взята эта информация? Рианчо уже подтвердил, что она не соответствует действительности.

    «Когда всем было необходимо работать как одно целое, чтобы преодолевать спады в игре, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо»

    На данный момент Глушаков пытается вернуть эту семейную атмосферу. После победы над «Крыльями» он шел к фанатскому сектору, откуда его называли «Иудой», и пел «Боже, «Спартак» храни» в раздевалке.

    Единственное, в чем «Фратрия» права – Глушаков не достоин капитанской повязки. По мнению фанатской организации «Капитан команды — это стержень на поле и вне его. Капитан «Спартака» — это нечто большее, это пример достойного поведения человека в футболе и жизни». Просто на данный момент авторитет Глушакова подорван настолько, что лучше бы передать капитанскую повязку кому-нибудь другому. Плюс отказ от повязки сейчас – это хороший примирительный ход. Дипломатическая уступка, которая покажет: Глушаков готов к диалогу с трибунами.

    Почему Глушакова нужно простить

    Во-первых, он сам идет навстречу (подходит к сектору после победы, поет про «Спартак» в раздевалке).

    Во-вторых, хороших игроков на позиции в «Спартаке» слишком мало, чтобы так просто жертвовать Глушаковым.

    В-третьих, главная причина: Олег Кононов хочет выстраивать игру команды вокруг ветеранов. Кажется, Ещенко, Комбаров и Глушаков будут выходить в основе чаще некоторых своих коллег по позициям.

    Что нужно сделать Глушакову

    Глушаков стал крайним в этих разборках, потому что у него было больше всего претензий к Каррере. Хотя во всей этой мутной истории замешан не только он, единственное, что отличает Глушакова от остальных – он не сказал ни слова после ухода Карреры. Глушаков даже пытался как-то сгладить ситуацию (пусть это и выглядело наигранно) прощальным постом в инстаграме, за который дочь Карреры предъявила ему отдельно.

    Тем не менее, Глушакову нужно извиниться перед болельщиками. За всю ситуацию вокруг себя, за бывшую жену, которая до недавних пор вбрасывала какие-то микроконфликты в историю между Денисом, Каррерой и «Спартаком». Желательно извиняться не в социальных сетях, а при личной встрече с лидерами фанатских группировок. Кроме того, ему все же нужно отказаться от капитанской повязки. Каким бы ни был итог выборов капитана «Спартака», футболист, попавший в такую ситуацию, и близко не подходит этим обязанностям.

    Извинения Глушакова – единственный для него способ сохранить место в «Спартаке». После чемпионского сезона он сдает, и, очевидно, со временем в клубе найдутся игроки, которые окончательно выбьют его из состава.

    Сейчас у «Спартака» тренер, который наплевал на все эти кабинетные войны и который готов строить команду на постепенно стареющих лидерах. Для Глушакова это идеальный момент, чтобы исправить отношения с фанатами, попытаться хотя бы подобраться к лучшей форме и снова выиграть со «Спартаком» что-нибудь золотое.

    Но ему надо дать шанс.

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    Восемь важных вопросов Федуну

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, Global Look Press
    Рейтинг: 1 Голосов: 18
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 3 декабря 2018, 20:12

      Родился в Англии, вырос в Бразилии, а умер в России. Что это..?

      0
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 2 декабря 2018, 20:28

      Захотел дешёвой Славы...

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 2 декабря 2018, 20:00

      А может Карреру спросим? Ну, ради объективности. Или предлагаете верить в сказки про "сослан в дубль за лайки"?
      У вас гнильцо в команде, а вы призываете его заполировать и улыбаться. Потом оно вам аукнется, но виноватым вы назначите ещё кого-нибудь.

      > Рианчо уже подтвердил, что она не соответствует действительности.

      Что, лично слушал все разговоры в раздевалке/тренажерке/сауне и пр.? Такая же гнилушка.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 декабря 2018, 19:41

      быстрова как травили.... сколько ему пришлось забить.... один гол херня... пошел глушак в трещину козы

      3
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      Рейтинг: +14229

      Skull_Boy 2 декабря 2018, 19:24

      Это каким надо быть овощем, чтоб одну и ту же статью публиковать в 3й раз

      2
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 2 декабря 2018, 19:18

      в деревяную голову попал и мяч в воротах

      0
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      Рейтинг: +1477

      Урия Гип 1 декабря 2018, 22:00

      Аршавину, в своё время, шанса не дали. А зря.
      А Глушаков дерево гнилое.

      1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 30 ноября 2018, 16:21

      Глушаков платил за эту статью? )

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 30 ноября 2018, 16:12

      А комментарии, выставляющие автора поста тем, кто он есть трут и трут в 0. . . Кто тут ещё сомневается что фаны не собираются идти на поводу у зажравшихся посредственностей считающих себя топ игрунами в ногомяч и про в тренерской работе?

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      Рейтинг: +2065

      upiter622 30 ноября 2018, 11:20

      Не будет у него никакого шанса,болельщики не дадут.
      Пора ему задуматься о переходе в другой клуб,вот там будет у него шанс!

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