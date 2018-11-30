Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

Он забил в дерби.

С момента увольнения Карреры из «Спартака» прошло чуть больше месяца. С тех пор:

• Главный тренер Рианчо сделал ситуацию еще хуже и прославился только бездарным стендапом на пресс-конференциях.

• Команда уволила бестолкового тренера и назначила более-менее востребованного специалиста, на которого очень сильно надеется.

• Все это время болельщики «Спартака» пылесосят Дениса Глушакова. Причем «Иуда» – самая ласковая формулировка.

Последний пункт с каждым днем бурлит все сильнее. Давайте разбираться в этой проблеме.

Почему «Иуда»

Вопрос болельщикам «Спартака». За что вы обзываете Глушакова?

За то, что плохо играет? В таком случае вы должны были бы уже давно сжечь Комбарова и Ещенко. Слил тренера-любимчика? Вряд ли один человек сможет устроить переворот в такой большой организации.

text text text Публикация от text (@fcsm_official) 27 Ноя 2018 в 3:02 PST

Капитан команды отражает настроение коллектива. Он не принимает важные решение о ротации, управленческом штабе, зарплатах игроков и тем более тренеров.

У Глушакова и Карреры действительно был конфликт – это не для кого не секрет. А еще бывшего главного тренера «Спартака» не любил Наиль Измайлов, доктор Лю, Ханни (недавно он сказал: «Стараемся закрыть страницу, связанную с Каррерой. Атмосфера в «Спартаке» сейчас лучше») и несколько других игроков. Обвинять одного Глушакова в сливе Карреры – слишком глупо. Если трибуны посвящают ему персональные заряды, то где подобные кричалки о членах мифической ОПГ «Ромашка» и некоторых руководителях?

В этом пункте стоит разобрать заявление «Фратрии», в котором напрягают сразу несколько пунктов.

«К сожалению, Глушаков стал добиваться места в основе не спортивными принципами, а интригами внутри команды, в чем ему помогал Роман Пилипчук, желавший занять место Карреры»

Получается, Каррера работал с потенциальным неприятелем, который, как сказал Рашид Рахимов, отзывался о «Спартаке» очень хорошо?

«Ключевым событием стали выборы капитана команды на сезон-2018/19. За Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только 2 принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков «Спартака-2», которых он подговаривал голосовать за себя»

Откуда взята эта информация? Рианчо уже подтвердил, что она не соответствует действительности.

«Когда всем было необходимо работать как одно целое, чтобы преодолевать спады в игре, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо»

На данный момент Глушаков пытается вернуть эту семейную атмосферу. После победы над «Крыльями» он шел к фанатскому сектору, откуда его называли «Иудой», и пел «Боже, «Спартак» храни» в раздевалке.

Единственное, в чем «Фратрия» права – Глушаков не достоин капитанской повязки. По мнению фанатской организации «Капитан команды — это стержень на поле и вне его. Капитан «Спартака» — это нечто большее, это пример достойного поведения человека в футболе и жизни». Просто на данный момент авторитет Глушакова подорван настолько, что лучше бы передать капитанскую повязку кому-нибудь другому. Плюс отказ от повязки сейчас – это хороший примирительный ход. Дипломатическая уступка, которая покажет: Глушаков готов к диалогу с трибунами.

Почему Глушакова нужно простить

Во-первых, он сам идет навстречу (подходит к сектору после победы, поет про «Спартак» в раздевалке).

Во-вторых, хороших игроков на позиции в «Спартаке» слишком мало, чтобы так просто жертвовать Глушаковым.

В-третьих, главная причина: Олег Кононов хочет выстраивать игру команды вокруг ветеранов. Кажется, Ещенко, Комбаров и Глушаков будут выходить в основе чаще некоторых своих коллег по позициям.

Что нужно сделать Глушакову

Глушаков стал крайним в этих разборках, потому что у него было больше всего претензий к Каррере. Хотя во всей этой мутной истории замешан не только он, единственное, что отличает Глушакова от остальных – он не сказал ни слова после ухода Карреры. Глушаков даже пытался как-то сгладить ситуацию (пусть это и выглядело наигранно) прощальным постом в инстаграме, за который дочь Карреры предъявила ему отдельно.

Тем не менее, Глушакову нужно извиниться перед болельщиками. За всю ситуацию вокруг себя, за бывшую жену, которая до недавних пор вбрасывала какие-то микроконфликты в историю между Денисом, Каррерой и «Спартаком». Желательно извиняться не в социальных сетях, а при личной встрече с лидерами фанатских группировок. Кроме того, ему все же нужно отказаться от капитанской повязки. Каким бы ни был итог выборов капитана «Спартака», футболист, попавший в такую ситуацию, и близко не подходит этим обязанностям.

Извинения Глушакова – единственный для него способ сохранить место в «Спартаке». После чемпионского сезона он сдает, и, очевидно, со временем в клубе найдутся игроки, которые окончательно выбьют его из состава.

Сейчас у «Спартака» тренер, который наплевал на все эти кабинетные войны и который готов строить команду на постепенно стареющих лидерах. Для Глушакова это идеальный момент, чтобы исправить отношения с фанатами, попытаться хотя бы подобраться к лучшей форме и снова выиграть со «Спартаком» что-нибудь золотое.

Но ему надо дать шанс.

Материалы по теме:

Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

«Весной будет такая же срака». Россия обсуждает Кононова в «Спартаке»

Восемь важных вопросов Федуну