Болельщик напал на Глушакова

Разбираемся в ситуации.

В середине второго тайма матча между «Спартаком» и «Рапидом» произошел неприятный случай. На поле прорвался один из болельщиков хозяев, подбежал к Денису Глушакову, и между ними случилась стычка.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) 29 ноября 2018 г.

twit text — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) 29 ноября 2018 г.

За Глушакова вступились одноклубники. Они окружили фаната и высказывали ему до тех пор, пока его не повязали стюарды. Но даже в этой ситуации голкипер «Спартака» Артем Ребров не успокоился: он продолжал говорить что-то болельщику, пока сотрудники службы безопасности выводили его за пределы поля.

Cам же болельщик сказал: «Хотел ему сказать: «Глушаков, тебе не место в «Спартаке»! Уходи отсюда! Получается, да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в «Спартаке»

Что с Глушаковым

После увольнения Карреры в социальных сетях началась информационная война против капитана «Спартака». Одни обвиняли его в «сливе» Карреры. Другие предъявляли Глушакову за отвратительную игру. Параллельно у полузащитника произошла неприятная ситуация в семье: он начал развод с женой, и она тоже усугубляла ситуацию вокруг бывшего мужа обличительными инсайдами.

twit text — Dilshad (@LomovskikhD) 29 ноября 2018 г.

С появлением Олега Кононова капитанская повязка вернулась к Глушакову. Но легче ему от этого не стало. На матче с «Крыльями» болельщики освистывали полузащитника. Перед игрой с «Рапидом» фанатская группировка «Фратрия» запустила хештег #СпартакБезГлушакова. В заявлении организации говорилось: «Друзья, мы запускаем флешмоб! Мы призываем всех болельщиков, кто неравнодушен к ситуации в клубе, выразить своe мнение в связи с тем, что №8 до сих пор находится в нашем «Спартаке». Для участия во флешмобе мы призываем вас выкладывать в свои социальные сети фотографии с надписью #СпартакБезГлушакова и отмечать эти фотографии таким же хэштегом.

Надпись может быть сделана где и как угодно, даже простым маркером на листе бумаги, но не ограничивайте свои творческие способности! Важно участие каждого! Только вместе мы добьемся того, чтобы нас услышали! Один за всех и все за одного! Того же, кто этот принцип нарушает, кто вредит своими действиями и разговорами, в «Спартаке» быть не должно! Мы хотим видеть сплочeнную команду, в которой каждый знает, что на максимальный результат работают все! Мы за сильный и уверенный в себе «Спартак», мы за «Спартак» без Глушакова!»

twit text — #ВГИК (@vgikofficial) 29 ноября 2018 г.

twit text — Stanislaw Minin (@stan_minin) 29 ноября 2018 г.

twit text — Александр Шмурнов (@AShmurnov) 29 ноября 2018 г.

twit text — Роман Герасимов (@romanger89) 29 ноября 2018 г.

twit text — историк-алкоголик (@AlcoHistory) 29 ноября 2018 г.

twit text — смех Перепечко (@makarov__ivan) 29 ноября 2018 г.

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