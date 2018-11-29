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    Болельщик напал на Глушакова


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    Голосов: 9
    29.11.2018 21:23
    Разбираемся в ситуации.

    В середине второго тайма матча между «Спартаком» и «Рапидом» произошел неприятный случай. На поле прорвался один из болельщиков хозяев, подбежал к Денису Глушакову, и между ними случилась стычка.

    За Глушакова вступились одноклубники. Они окружили фаната и высказывали ему до тех пор, пока его не повязали стюарды. Но даже в этой ситуации голкипер «Спартака» Артем Ребров не успокоился: он продолжал говорить что-то болельщику, пока сотрудники службы безопасности выводили его за пределы поля.

    Cам же болельщик сказал: «Хотел ему сказать: «Глушаков, тебе не место в «Спартаке»! Уходи отсюда! Получается, да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в «Спартаке»

    Что с Глушаковым

    После увольнения Карреры в социальных сетях началась информационная война против капитана «Спартака». Одни обвиняли его в «сливе» Карреры. Другие предъявляли Глушакову за отвратительную игру. Параллельно у полузащитника произошла неприятная ситуация в семье: он начал развод с женой, и она тоже усугубляла ситуацию вокруг бывшего мужа обличительными инсайдами.

    С появлением Олега Кононова капитанская повязка вернулась к Глушакову. Но легче ему от этого не стало. На матче с «Крыльями» болельщики освистывали полузащитника. Перед игрой с «Рапидом» фанатская группировка «Фратрия» запустила хештег #СпартакБезГлушакова. В заявлении организации говорилось: «Друзья, мы запускаем флешмоб! Мы призываем всех болельщиков, кто неравнодушен к ситуации в клубе, выразить своe мнение в связи с тем, что №8 до сих пор находится в нашем «Спартаке». Для участия во флешмобе мы призываем вас выкладывать в свои социальные сети фотографии с надписью #СпартакБезГлушакова и отмечать эти фотографии таким же хэштегом.

    Надпись может быть сделана где и как угодно, даже простым маркером на листе бумаги, но не ограничивайте свои творческие способности! Важно участие каждого! Только вместе мы добьемся того, чтобы нас услышали! Один за всех и все за одного! Того же, кто этот принцип нарушает, кто вредит своими действиями и разговорами, в «Спартаке» быть не должно! Мы хотим видеть сплочeнную команду, в которой каждый знает, что на максимальный результат работают все! Мы за сильный и уверенный в себе «Спартак», мы за «Спартак» без Глушакова!»

    Материалы по теме:

    Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 3 декабря 2018, 08:13

      почему "мясные" постоянно между собой дерутся? бей своих чтоб чужие боялись?)))
      вот клоуны еще те, такие же как Глушаков
      _______________________________________________________
      P.s. я жду дизлайков обиженных свиней) начинайте

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 2 декабря 2018, 00:03

      А что не наоборот?

      0
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      Рейтинг: +37

      М.Ройс 1 декабря 2018, 09:05

      это же месси, ток борода побольше)))))

      0
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      Рейтинг: +187

      Juic 30 ноября 2018, 23:06

      Должны страдать

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 30 ноября 2018, 13:10

      Человек находится на работе, за качеством и результатами которой следят миллионы заинтересованных людей. Этот человек получает за свою работу сотни миллионов рублей. Деньги, которые миллионы болельщиков, в принципе, не могут рассчитывать получить. Тем не менее, болельщики соглашаются с такой несправедливостью. Требуя, чтобы этот работник, всего лишь, добросовестно выполнял свою работу. Радовал людей. Ведь за это работник и получает свои сотни миллионов рублей.
      Однако, работник плюет на людей, специально косячит на своей работе. Приносит вред "производству". Иуда, в общем. С брэндом "Шлюшаков".
      И как прикажете людям относиться к таким шлюшаковым? Палитра эмоций простая - от презрения до ненависти. Лично я Глушака презираю. У других - свои эмоции.

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Дедуктор 2 декабря 2018, 00:18

      Твоё мнение конечно важно, а Глушаков построил в Миллерово на собственные деньги стадион для детишек. Балабонить можно, если ты журналюга. Но это вряд ли. Твоё личное дело как к нему относиться. Вот я тебя не знаю, а ты мне уже противен. Нажми на тормоза, Дедуктор.)))

      1
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Дедуктор 15 марта 2019, 01:24

      Работодатель не болельщик, а руководство клуба. Если руководство не может грамотно управлять работниками и из-за этого происходит "вред производству", как ты сказал, то вопросы к руководству. А что касаемо з/п, то да, завышена. Но опять же, это руководство назначает. Что касается денег, то платят деньги футбалёрам не болельщики, а гос.компании и бюджет страны. А бюджет - это сборы со ВСЕХ людей, не важно болельщик он или ему пофиг на футбол.

      0
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      Рейтинг: +14229

      Skull_Boy 30 ноября 2018, 12:50

      Подросток напал на Глушакова, а эти как полагается набросились всем стадом на малолетку, что сказать герои бл9, ладно это РПЛ, там все судьи продажные и было видно, что игру с КС купили, а на практики все мастерство показали в игре против австрийцев т.е. ДВА МОМЕНТА ЗА ВСЮ ИГРУ

      3
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      Рейтинг: +301

      23igkra > Skull_Boy 30 ноября 2018, 13:59

      У этого подростка борода что у деда

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      Рейтинг: +14229

      Skull_Boy > 23igkra 30 ноября 2018, 14:05

      У меня тоже и что

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      Рейтинг: +301

      23igkra > Skull_Boy 30 ноября 2018, 18:01

      А ты подросток?

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      Рейтинг: +14229

      Skull_Boy > 23igkra 30 ноября 2018, 18:16

      Мне 17

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Skull_Boy 2 декабря 2018, 00:07

      А мне 77 и что? На сарае тоже пишут, а там дрова лежат. Вести себя нужно уметь. А что, выбежал бы с гранатой в трусах.Ума много не надо.

      0
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      Рейтинг: +10372

      ivany4 30 ноября 2018, 11:02

      Почему-то все долдонят о травле Глушакова, но никто не прислушивается к доводам болельщиков. Разговор идет о снятии капитанской повязки с человека, который не соответствует этой должности. А во второй части требований, просят убрать этого человека их состава, дабы не разлагать коллектив в дальнейшем, и в назидание подрастающему поколению. Говоря проще, болельщики просят провести чистку в рядах команды. Нежелание клуба участвовать в этом процессе и приводит к инцидентам с болельщиками(фанатами).
      Правда поступило "обнадеживающее" решение от клуба: Кононов сформировал тренерский штаб, в который вошли Глушаков, Джикия и Зобнин.)))

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      Рейтинг: +838

      sined1951 > ivany4 30 ноября 2018, 15:18

      Болельщики-это стадо, которым можно манипулировать как угодно. Они должны просто болеть за клуб, поддерживать его. Определять состав команды и внутренние дела в команде должны владелец и его штаб, а не болельщики. Если болельщики недовольны игрой команды, они должны в цивилизованной форме донести это до руководства команды. Так же они могут объявлять бойкот команде, не посещая ее матчи на стадионе, ну и самое радикальное-это сменить команду. Это все!

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > sined1951 30 ноября 2018, 17:05

      Ну, ты и м....к. Пыжишься "вумные слова" сказать, а выходит обычное д...мо.
      И объяснит ли кто тебе? Что цивилизованные методы исчерпаны уже, практически. А руководство плюет на эти цивилизованные протесты. И ставит к рулю "шестерку", полностью послушную и подконтрольную паханам. Вспомни классиков. "Голубой жулик" Альхен со своим "старушечьим домом", облепленным пройдохами-прилипалами. Это - тот же нынешний Спартак.
      И почему люди должны смириться и отдать любимый клуб пройдохам и прощелыгам?

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      Рейтинг: +10372

      ivany4 > sined1951 1 декабря 2018, 01:02

      Когда дают определения, без доказательно, то дальше читать мысли этого человека просто не интересно. Это так, на будущее.
      Ты не задумывался во сколько обходится "поддержка" любимой команды активному болельщику? И ты не задумывался, что если все хорошо, то и болельщики хорошие? Подумай!!!
      Ну а те кто радикально меняет команды, это не болельщик, а любитель вида спорта, без относительных пристрастий.

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      Рейтинг: +122

      озеров > sined1951 2 декабря 2018, 09:40

      По тебе видно что ты в этом стаде главный КОЗЕЛ

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      Рейтинг: +748

      99-й 30 ноября 2018, 10:20

      За вчерашнюю игру стыдно! И это никак нельзя оправдать выбежавшим фанатом, продажными судьями, слишком круглым мячом и т.д....

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 30 ноября 2018, 08:55

      Как удобно. Теперь все эХперты винят в поражении фаната, выбежавшего на поле.
      Помнится - не так давно строители СПб винили бакланов в испорченной крыше. Здесь такая же ситуация.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 30 ноября 2018, 08:48

      Ну, кто-то болеет за Спартак, а кто-то за ФК "№8".

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