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    Все блоги - Спартак-наш дом

    Пиджак(или почему у Олега Георгиевича Кононова не получится в Спартаке) ?

    Сегодня, 18:53
    в чем заключается ,образно выражаясь ,скептицизм?

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    Уже вот близятся сборы.Работа вся впереди,но многие (не буду скрывать в том числе и я) вообще равнодушно относятся к последним новостям из стана команды(начиная от увольнения этой осенью Массимо и вплоть до покупки бразильца Аиртона )

    К тому же сразу после отставки всеми (не будем говорить об отдельных личностях ,так как большинство ,думаю поддерживало итальянца) началось действительно нечто непонятное(сначала веселого испанца,затем бойкот и ненависть к руководству и №8 )

    А впрочем-то ,если взять так поразмыслить ,то в чем ,собственно говоря,заключается смысл отставки Массимо Карреры?

    тут не все так однозначно ,как может показаться на первый взгляд:

    1)После чемпионского сезона началось что-то странное(сначала тренера ,который сделал команду чемпионом впервые за целые 16 лет ,за это время кто-то женился,кто -то закончил учебу и начал работать ,некоторые и вовсе успели и то и другое) и тут Каррере летом привозят якобы «юного Неймара» ,хотя после некоторого стечения времени у всех возникли сомнения ,а точнее вопросы : «а кто это?,и откуда его привезли?»

    2) И тут после нескольких поражений кряду тренера,принесшего 2 трофея за 2,5 года увольняют ,не заморачиваясь даже в прощальном письме на официальном сайте вставить фото тренера и просто опубликовав изображение стадиона

    Я же считаю,что Олег Кононов ничего серьезного в Спартаке не добьется по двум простым причинам :

    1) Отсутствие характера( его интервью после поражений,после всей эпопеи с Глушаковым ,поддакивание русскому костяку ,советы с Олегом Ивановичем,который уже бог знает ,сколько не тренировал )

    2) Полное согласие с мнением руководства( трансферов глобальных не будет ,состав укомплектован мастеровитыми игроками(ага которым 30+ давно)

    3) Отсутствие работы в больших клубах( Краснодар при всем уважении к нему пока что ,только становится крупной командой),а также значимых результатов(

    Бронзовый призeр чемпионата России: 2014/15
    Финалист Кубка России: 2013/14
    Так что мое личное мнение ,что клуб будет летом искать нового рулевого....

    увы...

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